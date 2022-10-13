Эмили Ратаковски совершила каминг-аут после развода с мужем-кобелем

Эмили Ратаковски призналась в своей бисексуальности / instagram.com/emrata

31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски переживает непростой период в личной жизни. Летом стало известно, что она разводится со своим мужем, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, из-за его регулярных измен.

Похоже, вновь обретенную свободу холостячка не тратит попусту, и на всю катушку экспериментирует в любовных приключениях. Такой вывод сделали поклонники, увидев видео на официальном TikTok-канале модели.

В коротком ролике Ратаковски фактически совершила каминг-аут и призналась, что испытывает сексуальное влечение как к мужчинами, так и к женщинам.

Эмили записала свою реакцию на видео актрисы Шэй Митчелл, которая спрашивала у своей аудитории: "Если вы бисексуальны, есть ли у вас зеленый вельветовый диван?"

На этот вопрос Ратаковски с загадочной улыбкой показала свою комнату, в которой стоит именно такой диван.

Ранее Эмили Ратаковски стали приписывать роман с одним из главных красавцев Голливуда - актером Брэдом Питтом. Инсайдеры уже успели сообщить любопытные подробности об этой паре.

Представитель бывшей жены Питта, актрисы Анджелины Джоли, уже сделал заявление от ее имени о личной жизни Брэда. Возможный роман Питта с Ратаковски вызвал у нее неоднозначную реакцию.

Другие новости: