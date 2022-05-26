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Эллен ДеДженерес пожертвовала украинцам более 800 тыс. гривен: "Надеюсь, я смогу уменьшить боль"

26 мая 2022, 02:41

Ведущая вручила чек на внушительную сумму голливудской актрисе из Украины.

Эллен ДеДженерес пожертвовала украинцам 30 тыс. долларов / instagram.com/theellenshow

Американская телеведущая Эллен ДеДженерес решила поддержать Украину, которая сейчас охвачена войной из-за преступного вторжения рф.

Одной из гостей ее шоу стала Мила Кунис - американская актриса украинского происхождения, которая сейчас занимается сбором средств для пострадавших от войны с россией украинцев. ДеДженерес отметила, Кунис и ее супруг, также актер, Эштон Кутчер за три месяца войны уже собрали и передали нуждающимся около 35 миллионов долларов.

Ведущая не смогла остаться в стороне от страданий украинского народа. в прямом эфире она решила сделать пожертвование на благо Украины, и вручила Миле Кунис чек на 30 тыс. долларов

"То, что происходит в Украине, разрывает мое сердце... Когда я фокусируюсь на этом, как я могу веселиться, как я могу делать что угодно... страдания, через которые проходят люди там. Но мне нужно смотреть на это с другой стороны. Надеюсь, я смогу немного уменьшить боль. ... Происходящее в Украине разрывает мое сердце. Я не представляю, как это для тебя, ведь это твоя родная страна, страна твоей семьи. Ты уже собрала 35 миллионов долларов. И я подумала, как я могу помочь людям, которые страдают и проходят через все это… Поэтому сегодня я бы хотела дать тебе 30 тысяч долларов", - заявила Эллен Дедженерес.

Эллен ДеДженерес пожертвовала украинцам 30 тыс. долларов / Скриншот

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Ранее российская актриса Лия Ахеджакова, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и открыто осуждала преступные действия путина, прокомментировала пожизненное заключение российского оккупанта Вадима Шишимарина.

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