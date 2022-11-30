УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Елена Зеленская покорила стильным нарядом на встрече с королем Чарльзом III

30 ноября 2022, 23:45

Король Чарльзом ІІІ и Зеленская встретились с вынужденными переселенцами из Украины.

Елена Зеленская и король Чарльз
Елена Зеленская и король Чарльз / t.me/FirstLadyOfUkraine/1986

Первая леди Украины Елена Зеленская, во второй день визита в Великобританию, встретилась с королем Соединенного Королевства Чарльзом III, а также побывала на приеме у королевы-консорта Камиллы.

"Вместе с Его Величеством Королем Чарльзом III встретились с украинской общиной в Украинском греко-католическом соборе, который в августе вместе с Союзом украинцев в Великобритании основал уникальный хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Здесь помогают определиться с размещением, обустроиться, наладить связи с общиной, поддерживают и утешают.

С тех пор как Россия перешла к тактике энергетического террора, мы понимаем, что эта зима будет самой тяжелой за все годы независимости. Поэтому я благодарна за то, что хотя бы часть украинцев, особенно пожилые люди, дети, могут переждать холодный сезон, не рискуя оказаться в условиях блэкаута", сообщила Елена Зеленская в соцсети.

Елена Зеленская и король Чарльз

Так, король Чарльзом ІІІ и Зеленская встретились с вынужденными переселенцами из Украины. Первая леди была одета в уникальный наряд, который оценили в Сети.

Кроме того, 30 ноября жена украинского президента стала гостьей приема у королевы-консорта Соединенного Королевства Камиллы, организованного по случаю Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Елена Зеленская и Камилла

"Для меня почетно личное знакомство с Ее Величеством и возможность рассказать, что происходило и происходит на наших территориях, временно оккупированных Россией, какие ужасные преступления совершают оккупанты против наших женщин и детей.

Король Чарльз

Украина готова внести свой вклад в международные усилия, чтобы предотвратить насилие в конфликтах, с которым сталкиваются во всем мире. К сожалению, имеем болезненный опыт в этом вопросе. Делаем все возможное, чтобы достойно его преодолеть и не толерировать никогда".

Напомним, после смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Читайте также:

Камилла Елена Зеленская Чарльз III
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:56

"Съедает" рак: знаменитого футболиста срочно госпитализировали

23:50

Гороскоп на завтра 1 декабря: Девы откроют бизнес, а Скорпионы поймают удачу за хвост

23:45

Елена Зеленская покорила стильным нарядом на встрече с королем Чарльзом IIIВидео

23:24

Иван Яковина. Путину запретили угрожать миру ядерной бомбойВидеоблоги

23:23

Зеленский объяснил, когда может закончиться война в УкраинеВидео

Реклама
22:43

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народаВидео

21:38

Развод изменил Степаненко до неузнаваемости: как выглядит 69-летняя бывшая Петросяна

21:30

В сети появилось фото взрослой дочери Тома Круза

21:24

"Приезжайте в Украину и увидите всё сами": Зеленский поставил на место Маска из-за "формулы мира"Видео

21:16

Россия потеряла 200 тысяч военных на войне в Украине - ПодолякВидео

21:13

Еще один "голубь мира": изменившаяся до неузнаваемости Повалий пообещала много "любви" россиянам

21:02

"Весной начнется сафари": военнослужащий рассказал план-минимум ВСУ на зимуВидео

20:38

Интернет Starlink можно купить и легко установить в Украине: почему детище Маска у всех на слуху

20:32

Самый красивый новогодний маникюр 2023 френч, который очарует всех вокругФото

20:26

Гороскоп на декабрь 2022 для Водолеев: большие доходы, тайный роман и удачаВидео

20:20

Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь бедуВидео

20:11

Мишель Андраде рассказала о трудностях в отношениях

20:01

"На примере Медведчука": Украина может обменять попов церквей МП на военныхВидео

19:44

Андрей Данилко рассказал, как Наталья Сумская спасает его во время блэкаута

19:20

Почему Симоньян пугает россиян Гаагоймнение

Реклама
19:18

"Я никогда бы не назвал это число": Арестович озвучил реальные потери Украины на войнеВидео

19:15

Гороскоп на декабрь 2022 для Козерогов: обман, тайна и подарки ВселеннойВидео

19:12

Чтобы гаджет не "умер" после выключения света: как продлить работу ноутбука на Windows от батареи

19:07

"Будет чисто наступательная операция": какую роль Энергодар сыграет в освобождении Крыма – КарасьВидео

18:53

Ударит мороз -14: в Украину идет значительное похолодание, окутает снегопадВидео

18:44

"Хочет захватить Киев, завершить войну на своих условиях и сбежать из столицы": военный описал планы ПутинаВидео

18:32

Звезда легендарного "Один дома" рассказал о серьезных травмах во время съемок

18:31

Голосовал за войну: заместитель председателя Госдумы РФ владеет в Украине энергетическими объектамиВидео

18:31

"Впереди еще целый год жесткой войны": военный о том, как будут развиваться события на фронтеВидео

18:11

"Честно говоря, я думала, что умру": Лопес "засветила" детали расставания с АффлекомВидео

17:46

Димопулос оправдалась за "пир во время чумы"

17:37

"Хотели все вместе изнасиловать дочь": житель Казачьей Лопани рассказал, как оккупанты издевались над его семьейВидео

17:28

Столтенберг назвал условие и время вступления Украины в НАТОВидео

17:03

Оружие, рубли и прославляющие Россию книги: СБУ провела обыски у бывшего нардепа МураеваВидео

16:59

Надя Дорофеева похвасталась ножками в мини-юбке и показала свое красочное искусство

16:51

"Хотят нас закошмарить": военный рассказал, зачем Россия готовит массовые ракетные ударыВидео

16:47

"Ей точно 54?": звезда Спасателей Малибу показала моложавое тело в откровенном белье

16:33

Проблемы с верховенством права: Еврокомиссия рекомендовала заморозить передачу Венгрии 7,5 млрд евроВидео

16:21

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, МИД срочно усиливает безопасность зарубежных ведомствВидео

16:17

Потеряла 45 кг: Ратаковски приближается к аннорексии

Реклама
16:11

Наступление может быть не только из Беларуси: в ГУР рассказали, где снова может быть вторжениеВидео

15:52

Надя Дорофеева рассказала, будет ли переводить свои русскоязычные хиты на украинскийВидео

15:43

"Таких размеров в моей жизни не было": Лолита в шапке-ушанке записала видео со спальниВидео

15:38

Ставит точку: Алла Пугачева закрывает свою последнюю компанию в РФ

15:25

"Польша готовит захват трех западных областей Украины": в России выдали отборный бредовый фейкВидео

15:23

Приметы на 1 декабря: 3 вещи никогда нельзя делать в первый день зимы, чтобы не потерять деньгиВидео

15:19

Телеканал 1+1 покажет документальный проект, посвященный украинским женщинам на войне

15:13

Полностью отремонтировать энергосистему Украины этой зимой невозможно: в ВР назвали срокиВидео

15:09

Чтобы спать, как младенец: как часто стоит менять наволочку взрослым и детям, и при чем здесь длина волос

14:54

Любовь Успенская "в шутку" пригрозила Алле Пугачевой смертью - Примадонна отреагировала

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять