Елена Зеленская покорила стильным нарядом на встрече с королем Чарльзом III

Елена Зеленская и король Чарльз / t.me/FirstLadyOfUkraine/1986

Первая леди Украины Елена Зеленская, во второй день визита в Великобританию, встретилась с королем Соединенного Королевства Чарльзом III, а также побывала на приеме у королевы-консорта Камиллы.

"Вместе с Его Величеством Королем Чарльзом III встретились с украинской общиной в Украинском греко-католическом соборе, который в августе вместе с Союзом украинцев в Великобритании основал уникальный хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Здесь помогают определиться с размещением, обустроиться, наладить связи с общиной, поддерживают и утешают.

С тех пор как Россия перешла к тактике энергетического террора, мы понимаем, что эта зима будет самой тяжелой за все годы независимости. Поэтому я благодарна за то, что хотя бы часть украинцев, особенно пожилые люди, дети, могут переждать холодный сезон, не рискуя оказаться в условиях блэкаута", сообщила Елена Зеленская в соцсети.

Так, король Чарльзом ІІІ и Зеленская встретились с вынужденными переселенцами из Украины. Первая леди была одета в уникальный наряд, который оценили в Сети.

Кроме того, 30 ноября жена украинского президента стала гостьей приема у королевы-консорта Соединенного Королевства Камиллы, организованного по случаю Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

"Для меня почетно личное знакомство с Ее Величеством и возможность рассказать, что происходило и происходит на наших территориях, временно оккупированных Россией, какие ужасные преступления совершают оккупанты против наших женщин и детей.

Украина готова внести свой вклад в международные усилия, чтобы предотвратить насилие в конфликтах, с которым сталкиваются во всем мире. К сожалению, имеем болезненный опыт в этом вопросе. Делаем все возможное, чтобы достойно его преодолеть и не толерировать никогда".

Напомним, после смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

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