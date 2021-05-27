Елена Кравец призналась, когда она впервые почувствовала себя собой

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets/

Елена Кравец является одной из основателей Квартала 95 и подругой ведущих актеров студии а также Вечернего и Женского кварталов.

Девушка уже участвовала в новых проектах 1+1, как например, приходила на Танці з зірками, а теперь стала ведущей рубрики на шоу Твій день. Перед началом эфира 27 мая Елена пришла в гости к ведущим Сніданку з 1+1, где и сделала неожиданное признание.

"Это другой жанр, и тут я наконец-то могу побыть сама собой, я благодарна этой возможности. Для меня это - новая вода, и я захожу в нее, затаив дыхание", - сказала Елена и добавила, что она еще сейчас переживает перед началом шоу.

Елена рассказала о переменах, и раскрыла секрет - о чем будет ее первый выпуск шоу Твій день.

"Я бы хотела, чтобы сегодняшний эфир стал для мужчин и женщин возвращением к себе", - пожелала онаЧитайте такжеВедущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта

Напомним, что вначале работы шоу Твій день пригласило на эфир группу Go-A, где музыканты рассказали, кто больше всего их хейтил за песню Шум, и какие у них теперь планы.

Все новые выпуски шоу Твій день выходят на 1+1 в 11:15.

Все выпуски проекта Твій день на 1+1 можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.