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Экс-депутат Госдумы предложила Пугачевой выступить в Киеве с концертом

26 октября 2022, 10:32

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова, которая живет в Украине, высказалась об Алле Пугачевой и ее позиции по войне.

Пугачева, Украина
Экс-депутат Госдумы предложил Пугачевой выступить в Киеве с концертом / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Академическая певица и бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова, которая уже давно живет в Украине, предложила устроить легендарной поп-певице Алле Пугачевой и ее позиции по войне. Свое предложение она озвучила в интервью проекту "Аргумент" на YouTube-канале УНИАН.

Максакова говорит ‒ что ждет от Пугачевой гораздо более решительных действий в плане поддержки Украине. Ведь, по словам певицы, Примадонна была много десятилетий подряд кумиром миллионов людей. Женщин ‒ в первую очередь. Ведь Пугачева стала олицетворением всего того, что "слабому полу" запрещали ощущать в застойные времена СССР.

"Она имеет безусловное влияние на эту категорию людей, и у нее есть очевидная аудитория. Поэтому я считаю, что она могла бы сделать намного больше, и я очень хотела, чтобы она сделала намного больше. Я не знаю, что ей мешает. Тем более сейчас, когда они (с супругом Максимом Галкиным ‒ Главред) разорвали все отношения с кремлевской властью. Хотя, сказать, что у нее были близкие отношения с властью, ‒ будет большим преувеличением, но она и не была большим оппозиционером нынешнему режиму", ‒ сказала Максакова.

Затем ведущий проекта предложил Максаковой лично пригласить Примадонну в Киев. Например, чтобы та дала концерт в подземном переходе киевского метро

"Если такое приглашение откликается у украинцев, если оно не вызывает какого-то отторжения [...] Мне кажется, что приближать победу (Украины, - Главред) нужно совместными усилиями. А не дожидаться, пока она состоится, и присоединиться к празднованию. Уж если говорить о ее характере (Примадонны, - Главред), то она справится с российской властью", - подытожила Максакова.

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Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он.

Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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