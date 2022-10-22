"Галкина привезем, потом Урганта": в России сделали заявление о возвращении мужа Пугачевой

Иван Ургант и Максим Галкин покинули Россию после начала войны.
Максим Галкин был одним из первых, кто покинул Россию после начала ей войны в Украине. Муж Аллы Пугачевой один из немногих, кто не боится говорить правду.
За это его возненавидели в России. Михаил Шахназаров, один из пропагандистов Кремля, уверен, что Максим Галкин, покатавшись с туром по городам, вернется на родину.
Он считает, что Россия – будет "страной-терпилой", если с распростертыми объятиями примет всех тех, кто от нее отвернулся в трудный момент.
"Они будут тащить оттуда, потому что это диверсия. Вот Бадоева вновь на Первом канале. Почему? А потому что кто-то дает сигнал, мол, появилась Бадоева, потом Галкина привезем, потом Урганта", — возмутился Шахназаров.
Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.
Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.
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