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"Галкина привезем, потом Урганта": в России сделали заявление о возвращении мужа Пугачевой

22 октября 2022, 15:38

Иван Ургант и Максим Галкин покинули Россию после начала войны.

Галкин, Ургант
D России сделали заявление о возвращении Галкина и Урганта / скриншот YouTube

Максим Галкин был одним из первых, кто покинул Россию после начала ей войны в Украине. Муж Аллы Пугачевой один из немногих, кто не боится говорить правду.

За это его возненавидели в России. Михаил Шахназаров, один из пропагандистов Кремля, уверен, что Максим Галкин, покатавшись с туром по городам, вернется на родину.
Он считает, что Россия – будет "страной-терпилой", если с распростертыми объятиями примет всех тех, кто от нее отвернулся в трудный момент.

"Они будут тащить оттуда, потому что это диверсия. Вот Бадоева вновь на Первом канале. Почему? А потому что кто-то дает сигнал, мол, появилась Бадоева, потом Галкина привезем, потом Урганта", — возмутился Шахназаров.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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Автор: Сергей Кущ
Максим Галкин Иван Ургант
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