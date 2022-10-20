Орбакайте могла быть донором биоматериала для рождения двойняшек Пугачевой и Галкина

Кристина Орбакайте могла быть донором яйцеклеток для Пугачевой и Галкина / instagram.com/orbakaite_k

На фоне слухов о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин вновь готовятся стать родителями, произошел всплеск интереса к 9-летним двойняшкам артистов, Лизе и Гарри Галкиным.

Дети появились на свет в 2013 году при помощи суррогатной матери. Генетический материал был предоставлен Галкиным и Пугачевой - хоть на момент появления близнецов на свет Примадонне было уже 64, считалось, что она заморозила яйцеклетки еще в начале двухтысячных.

Однако врачи-репродуктологи сомневаются в правдивости этой версии по двум причинам: генетический материал берут у женщин до 35 лет (уже в 2000-ом году Пугачевой был 51 год), и технологии заморозки и длительного хранения яйцеклеток без повреждений на тот момент еще не существовало.

Поэтому предполагается, что пара воспользовалась также услугами донора яйцеклеток. Учитывая внешнее сходство Лизы и Гарри с обоими их родителями, вероятным донором яйцеклеток называют Кристину Орбакайте - их сестру по материнской линии.

Однако сомнения вызывают временные рамки, в которые был сделан забор биологического материала. "Если мы утверждаем, что это был 2002-й, то Кристине Орбакайте на тот момент был 31 год. А вот если яйцеклетку получили в 2013-м, когда на свет появились близнецы, то Орбакайте уже было 42 года. Она вряд ли могла помочь матери. При этом ничто не мешало взять донорскую женскую клетку и биоматериал отца — Максима Галкина", - заявляют росСМИ.

Тем не менее свою младшую дочь, Клавдию Земцову, Орбакайте родила в 41 год без дополнительной медицинской помощи в зачатии.

Ранее стало известно, что первая дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, была против появления Гарри и Лизы на свет - вопрос суррогатного материнства не однократно поднимался в их семье.

Меж тем СМИ раскрыли новые подробности о личности женщины, которая выносила для Пугачевой и Галкина двойняшек Гарри и Лизу. Выбор суррогатной мамы мог повлиять на общественную позицию Галкина

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