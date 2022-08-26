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Злобная сестра: Кристина Орбакайте была против появления у Пугачевой двойняшек от Галкина

26 августа 2022, 11:31

Певице было 42 года, когда у ее мамы появилась новая семья.

Кристина Орбакайте, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Кристина Орбакайте была против рождения Лизы и Гарри Галкиных / instagram.com/orbakaite_k, instagram.com/maxgalkinru

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте часто называет своей мамой не Аллу Пугачеву, а свою бабушку по материнской линии - Зинаиду Архиповну Пугачеву.

У звездной матери часто не хватало времени на маленькую Кристину - Примадонна была постоянно на гастролях или вечеринках, устраивала свою личную жизнь, а с дочерью проводила не очень много времени.

Тем не менее в зрелом возрасте между женщинами все же завязались крайне теплые отношения. Однако это не мешает Орбакайте осуждать некоторые серьезные решения матери.

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Она якобы была против того, чтобы Пугачева и Галкин заводили детей. РосСМИ утверждают, что до появления Гарри и Лизы Орбакайте переживала, что с ними придется делить наследство, и они будут обречены на такое же одинокое детство. Затем, когда дети появились на свет, а Пугачева превратилась во внимательную и заботливую мать, Кристина якобы завидовала малышам и их счастливому детству. Дескать им досталась та мама, о которой Орбакайте могла только мечтать, когда была маленькой.

"В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против", - цитирует Кристину Орбакайте пресса.

Ранее поклонники позавидовали ведущему, журналисту и путешественнику Дмитрию Комарову - его молодая жена, модель и ведущая Александра Кучеренко, поразила всех на повал восхитительной внешностью.

Также украинский ведущий и интервьюер Слава Демин рассказал о женщине, занявшей место в сердце мэра Киева Виталия Кличка, который недавно развелся с женой после 25 лет брака.

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