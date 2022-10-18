Пугачева готовится стать матерью в четвертый раз

Алла Пугачева и Максим Галкин планируют вновь стать родителями / instagram.com/alla_orfey

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин по общепринятым меркам стали родителями очень поздно - на момент появления в их семье двойняшек Елизаветы и Гарри (сентябрь 2013 года), певице было уже 64 года, а комику 37.

Подробности о рождении детей знаменитая пара продолжает держать в строжайшем секрете. Доподлинно известно, что они воспользовались услугами суррогатной мамы, которая выносила плод, образованный из замороженных яйцеклеток Примадонны.

РосСМИ, с отсылкой на свои источники, утверждают, что Пугачева и Галкин сейчас всерьез обдумывают возможность завести еще одного ребенка - у них остался запас генетического материала.

Новый ребенок, вероятно, появится уже в Израиле, где певица во всю обустраивает быт с Гарри и Лизой, пока Максим Галкин находится на гастролях.

Двойняшки для комика - первые и единственные дети. У певицы есть старшая дочь, 51-летняя Кристина Орбакайте, рожденная в браке Пугачевой с с цирковым артистом Миколасом Эдмундасом Орбакасом.

Ранее стало известно, что первая дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, была против появления Гарри и Лизы на свет - вопрос суррогатного материнства не однократно поднимался в их семье.

Меж тем СМИ раскрыли новые подробности о личности женщины, которая выносила для Пугачевой и Галкина двойняшек Гарри и Лизу. Выбор суррогатной мамы мог повлиять на общественную позицию Галкина

Другие новости: