Кто выносил двойняшек Пугачевой и Галкина - росСМИ раскрыли новую информацию о суррогатной матери

Лиза и Гарри Галкины появились на свет благодаря суррогатному материнству / instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева и шоумен и комик Максим Галкин стали родителями, когда Примадонне было уже 64 года, а комику 37 лет. Звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

Ее личность держится в строгом секрете. Впрочем, и само появление двойняшек Лизы и Гарри Галкиных (9 лет) долгое время было тайной, в которую была посвящена лишь старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте.

Из-за общественно позиции четы знаменитостей относительно войны в Украине, в РФ, где их когда-то боготворили, они сейчас поддаются нападкам. В частности предметом для едких шуток и пересудов служат интимные отношения между Пугачевой и Галкиным и появление на свет их детей.

В росСМИ появилось интервью психологини, которая, нарушая все этические нормы своей профессии, решила обсудить и осудить постельные и семейные дела певицы и комика.

Среди едких замечаний, впрочем, промелькнула интересная информация. Так, к примеру, была озвучена национальность суррогатной матери, которая подарила семейной паре детей. Двойняшек, по сведеньям недопсихолога, выносила и родила Пугачевой и Галкину неназванная украинка.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом вслед за мужем.

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