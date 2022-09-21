Очевидец рассказал, о чем именно Алла Пугачева говорила с трупом Михаила Горбачева на похоронах

Примадонна задала президенту СССР вопрос, который навсегда останется без ответа.
3 сентября состоялись похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Среди гостей, которые пришли почтить его память, была и российская певица Алла Пугачева.
Присутствующие отметили странное поведение артистки - она грозила усопшему пальцем и долго о чем-то с ним шепталась. Сперва это списали на чрезмерное волнение Примадонны.
Однако российский фотограф Юрий Феклистов рассказал, что на самом деле она говорила Горбачеву. Этим любопытным фактом он поделился в личном блоге в Facebook.
По его словам, после перфоманса Пугачевой у гроба, он поинтересовался у сотрудницы Фонда Горбачева, которая стояла рядом в почетном карауле, не расслышала ли она, что говорила Алла Борисовна.
"Ну что, Михаил Сергеевич, отвоевался?" - спрашивала Пугачева у покойного.
Ранее Алла Пугачева высказалась о смерти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева - она призналась, что смерть Горбачева стала для нее настоящим ударом.
Также физиогномист Артем Павлов предоставил свою расшифровку необычных жестов артистки. Он выразил мнение, что Пугачева за что-то отчитывает Горбачева.
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