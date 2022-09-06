"Это в ее стиле!": физиогномист раскрыл значение странных жестов Пугачевой на похоронах Горбачева

Что Алла Пугачева говорила Горбачеву на его похоронах / instagram.com/igorgulyaevofficial

Российская певица Алла Пугачева заинтриговала общественность странными ритуалами, которые она провела над гробом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Одетая в траурный черный, Примадонна что-то нашептывала усопшему, потирала руки, грозила ему пальцем. Присутствующие на церемонии прощания были заинтригованы таким поведением Пугачевой - никто не ожидал от нее такого эмоционального выхода.

Расшифровку жестов Аллы Борисовны привел физиогномист Артем Павлов в одном из российский изданий. Фактически он повторил то, о чем после похорон сказала сама певица - она глубоко сожалела об уходе Горбачева.

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"Указательный палец может означать что-то из спектра: "Я тебе говорила" или "Вот не слушал ты меня". Некий укор. Она что-то ему выговаривает. Возможно, скажет в одном из следующих интервью, что именно. ... Скорее всего, эта мысль возникла, когда она возлагала цветы. И Алла Борисовна не удержалась. Подошла к покойнику и высказала! Это в ее стиле", - утверждает Павлов.

А вот потирание рук - лишь способ успокоить нервы и унять дрожь перед общением с близкими людьми усопшего.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

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