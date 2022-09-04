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На похоронах Михаила Горбачева Алла Пугачева долго шепталась с усопшим и грозила ему пальцем

4 сентября 2022, 22:36

Поведение Примадонны вызвало недоумение.

Алла Пугачева
Алла Пугачева на похоронах Горбачева грозила ему пальцем / instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Она сильно удивила всех своих появлением и изможденным внешним видом.

Однако на этом сюрпризы от Примадонны не закончились. По словам очевидцев, она положила букет бело-розовых лилий у гроба политика, затем подошла к телу.

Певица долго что-то шептала усопшему, а в конце даже погрозила ему указательным пальцем. Странный жест попал на видео, которое появилось на одном из Telegram-каналов.

Видео дня

После прощания с Горбачевым Алла Борисовна подошла к его родственникам, с которыми тоже состоялась эмоциональная беседа неизвестного содержания. В конце своей речи Пугачева широко развела руками, будто в недоумении.

Алла Пугачева на похоронах Михаила Горбачева
Алла Пугачева на похоронах Горбачева грозила ему пальцем / Скриншот

Ранее Алла Пугачева высказалась о смерти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева - она призналась, что смерть Горбачева стала для нее настоящим ударом.

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

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