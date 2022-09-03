Алла Пугачева явилась на похороны Михаила Горбачева с маской ужаса на лице

Алла Пугачева пришла на похороны Михаила Горбачева / instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева в конце августа вернулась в Россию после полугодичного отсутствия. Приехала артистка чтобы отвести своих детей, 8-летних двойняшек Лизу и Гарри, в школу.

Удалось ей также посетить и похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, которые состоялись сегодня. Желтые издания рф сумели заснять Примадонну в состоянии скорби.

Алла Пугачева приехала на церемонию прощания в полностью черном наряде - вязаной кофте, укороченных брюках и ботильонах на каблуке и платформе. Артистка не наносила макияж и не делала прическу. Волосы она прикрыла черной кепкой-коппола.

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Журналисты отметили, что Примадонна выглядит сильно уставшей, с большими мешками под глазами.

Певица явилась на прощание с Горбачевым с большим букетом бело-розовых лилий.

Алла Пугачева пришла на похороны Михаила Горбачева / t.me/nemalahov_slyvky

Алла Пугачева пришла на похороны Михаила Горбачева / t.me/nemalahov_slyvky

Михаил Горбачев - биография

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период от 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года.

Также Горбачев был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Горбачев в январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам и распаду СССР.

Что думал Горбачев о войне, которую развязала Россия

Как рассказал в интервью Forbes Россия журналист Алексей Венедиктов, близкий друг последнего президента СССР Михаила Горбачева, тот ужасается, увидев, как Путин разрушил дело его жизни.

"Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает (что происходит - ред). Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева", – заявил журналист, напомнив о политике перестройки и гласности, которая предусматривала, в частности, свободу слова и вероисповедания.

Теперь же политикой Путина все это "наследие Горбачева", по словам журналиста, в РФ уничтожено.

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