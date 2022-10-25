Дзюдоистка Дарья Белодед засветила свои чемпионские ноги в мини-шортах

Олимпийская чемпионка успевает и Украину в мировом спорте представлять, и отдыхать в привлекательных нарядах.
Сегодня сложно представить украинское дзюдо без Дарьи Белодед. 22-летняя спортсменка, несмотря на свой молодой возраст, уже успела зарекомендовать себя на мировом татами. Она является двукратной чемпионкой мира и бронзовой призеркой Олимпийских игр (2020).
При этом внешне девушка напоминает лесную фею - белокурая, хрупкая и со светлыми глазами. На своей странице в Instagram Белодед нередко появляется не только в дзюдоги, но и в более соблазнительных нарядах.
Недавно Дарья посетила ресторан, для которого выбрала стильный лук, который идеально подчеркивает преимущества ее внешности.
Спортсменка с вечерним макияжем надела черный удлиненный жакет, и черную майку, которую заправили в мини-шорты с высокой талией.
Сочетание форм и тканей наряда сделали идеальный акцент на ноги Белодед - стройные и бесконечно длинные.
Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.
Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.
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