Джонни Депп вернется к "Пиратам Карибского моря", но при одном условии

Продюсер франшизы признался, почему зрители могут не увидеть вновь капитана Джека Воробья.

Джонни Депп новости - когда актер вернется к роли капитана Джека Воробья / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

Джерри Брукгаймер планирует перезапуск "Пиратов Карибского моря"

Продюсер рассказал о сотрудничестве с Джонни Деппом

Корпорация The Walt Disney Company разорвала сотрудничество с Джонни Деппом в 2018 году в связи со скандальным судовым разбирательством актера с его второй официальной женой, актрисой Эмбер Херд. В частности разрыв контракта со студией касался его дальнейших съемок в кинофраншизе "Пираты Карибского моря", в которой Депп исполнял роль капитана Джека Воробья.

В 2022 года, после завершения суда между Джонни и Эмбер, карьера актера постепенно начала возрождаться. Сейчас Джерри Брукгаймер, продюсер всех пяти частей "Пиратов", с большим энтузиазмом относится к возможности возвращения Деппа во франшизу.

В беседе с Entertainment Weekly Брукгаймер сообщил, что сейчас ведутся переговоры об участии Джонни Деппа в перезапуске "Пиратов", в котором, как он надеется, актер вновь воплотит роль капитана Джека Воробья.

"Если ему понравится, как написана роль, я думаю, он согласится. Я его люблю. Он хороший друг. Он удивительный художник, и он имеет уникальную внешность. Он создал Капитана Джека", - говорит продюсер.

Джонни Депп новости - когда актер вернется к роли капитана Джека Воробья / ua.depositphotos.com

О персоне: Джонни Депп Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

