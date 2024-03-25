Джоли в бешенстве: общая дочь Шайло приняла серьезное решение

Дочь звездной пары скоро стукнет 18 лет и она может принимать взрослые решения.

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Джоли расстроена решением дочери / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт, которая "всегда была папиной дочкой", переезжает жить к папе Брэду Питту.

По информации Life and Style Mag, однако Анджелина Джоли "не обрадовалась" выбору дочери, но по-прежнему поддерживает ее решение.

"Анджелина знает, что Шайло теперь женщина и может принимать собственные решения", — рассказал инсайдер In Touch в статье, опубликованной в пятницу, 22 марта. "Шайло не недовольна Анджелиной, но ей скоро исполнится 18, и она хочет встряхнуть ситуацию", - сообщает СМИ.

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Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Поместье Брэда в Лос-Фелис стоимостью 8,3 миллиона долларов находится в нескольких минутах ходьбы от дома Анджелины, и "Шайло может в любое время зайти к Энджи и ее братьям и сестрам".

Решение Шайло сменить дом не стало неожиданностью. Хотя у знаменитости-подростка священные отношения со своей мамой, у нее также есть "неразрывная связь" с актером "Бойцовского клуба".

Напомним, ранее стало известно о том, что 60-летний легендарный голливудский артист Брэд Питт и его 34-летняя возлюбленная, фитнес-тренер Инес де Рамон, съехались и начали жить вместе в голливудском особняке актера.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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