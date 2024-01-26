Джессика Бил поделилась странной привычкой в душе

Голливудская актриса Джессика Бил хочет, чтобы все знали о ее любимом приеме, которые помогает ей быть многозадачной.
В частности, как сообщает издание Page Six, актриса рассказала, что она в восторге от еды в душе. Она утверждает, что это "очень приятно" и экономит ее время.
"Это довольно просто, ребята", — сказала она. "Вы можете сделать это. Я нахожу это глубоко удовлетворительным", - добавляет она.
Бил объяснила, что у нее есть набор правил приема пищи в душе, который включает в себя выступ, на который можно прикрепить контейнер с кофе или йогуртом.
"Мне нравится откусить или сделать глоток и положить его на выступ, а потом делать свое дело. Вы моете волосы — держите мыло подальше. Единственная сложность в том, что когда ты жуешь, ты должен держать рот закрытым", — продолжила она.
Напомним, ранее звезда популярного сериала "Эмили в Париже" Эшли Парк, которая сыграла подружку-певицу главной героини Эмили, рассказала, что впала в "критический септический шок" во время отпуска со своим партнером по фильму и парнем Полом Форманом во время новогодних каникул.
Напомним, ранее стало известно о том, что американская актриса Линдси Лохан ожидает первенца. Актриса готовилась к родам в Дубае, куда приехали ее родители и братья с сестрами.
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