"Абсолютная ненависть": как Анна Ризатдинова столкнулась с крупными проблемами

Вы узнаете:
- Анна Ризатдинова много трудилась ради медали
- Как она себя чувствовала тогда
Украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что у нее много психологических травм из-за профессионального спорта.
В интервью Главреду Анна объяснила, что =не критикует гимнастику, а честно делиться через что ей пришлось пройти.
"Травм из-за спорта очень много. Я не критикую художественную гимнастику - я за спорт, за большой профессиональный спорт. Он дал мне очень много. Но я была одной из первых, кто вообще заговорил о другой стороне медали - о том, что стоит за всеми этими достижениями. О том, как тяжело нам, спортсменам, особенно в художественной гимнастике, где нет ни каникул, ни перерывов. Девушки тренируются из года в год, по 18-19 лет напролет. Я смотрю на спортсменов, которые завершили карьеру, и вижу, как им тяжело. Я уже сейчас хочу сказать даже тем, кто еще выступает: нужно не только тренироваться, но и готовиться - создавать фундамент на будущее", - отметила Ризатдинова.
Также она рассказала, что чувствовала в трудные моменты.
"Мне, слава Богу, удалось пройти через первые травмы. Но я тоже чувствовала уныние, даже абсолютную ненависть", - добавила Анна.
Оказывается, профессиональный спорт повлиял и на отношение гимнастки к мужчинам и личной жизни.
"И с мужчинами было так же. Я жила с убеждением, что мужчины отвлекают меня от Олимпийских игр. Но дальше... Не существует какого-то выключателя, чтобы нажать кнопку - и все изменилось в голове: мол, теперь мне нужен мужчина. Все эти установки - их действительно очень много. Они помогали мне в спорте, но в реальной жизни ужасно мешают. И все это нужно глубоко прорабатывать", - призналась спортсменка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.
А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.
Вас может заинтересовать:
- "Я думаю о тебе": бывшая жена Комарова сделала громкое признание после развода
- "И слёзы": дочь предательницы Ани Лорак стало трудно узнать
- Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой
Кто такая Анна Ризатдинова?
Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред