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"Абсолютная ненависть": как Анна Ризатдинова столкнулась с крупными проблемами

Элина Чигис
4 июня 2025, 18:44
169
Анна Ризатдинова дала честный ответ.
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Вы узнаете:

  • Анна Ризатдинова много трудилась ради медали
  • Как она себя чувствовала тогда

Украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что у нее много психологических травм из-за профессионального спорта.

В интервью Главреду Анна объяснила, что =не критикует гимнастику, а честно делиться через что ей пришлось пройти.

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"Травм из-за спорта очень много. Я не критикую художественную гимнастику - я за спорт, за большой профессиональный спорт. Он дал мне очень много. Но я была одной из первых, кто вообще заговорил о другой стороне медали - о том, что стоит за всеми этими достижениями. О том, как тяжело нам, спортсменам, особенно в художественной гимнастике, где нет ни каникул, ни перерывов. Девушки тренируются из года в год, по 18-19 лет напролет. Я смотрю на спортсменов, которые завершили карьеру, и вижу, как им тяжело. Я уже сейчас хочу сказать даже тем, кто еще выступает: нужно не только тренироваться, но и готовиться - создавать фундамент на будущее", - отметила Ризатдинова.

Анна Ризатдинова поддерживает юных гимнасток
Анна Ризатдинова поддерживает юных гимнасток / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Также она рассказала, что чувствовала в трудные моменты.

"Мне, слава Богу, удалось пройти через первые травмы. Но я тоже чувствовала уныние, даже абсолютную ненависть", - добавила Анна.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Оказывается, профессиональный спорт повлиял и на отношение гимнастки к мужчинам и личной жизни.

"И с мужчинами было так же. Я жила с убеждением, что мужчины отвлекают меня от Олимпийских игр. Но дальше... Не существует какого-то выключателя, чтобы нажать кнопку - и все изменилось в голове: мол, теперь мне нужен мужчина. Все эти установки - их действительно очень много. Они помогали мне в спорте, но в реальной жизни ужасно мешают. И все это нужно глубоко прорабатывать", - призналась спортсменка.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такая Анна Ризатдинова?

Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

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