"Мы немного говорим": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в Крыму

Анна Ризатдинова редко видится с мамой.

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Анна Ризатдинова - отношения с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Кратко:

Анна Ризатдинова высказалась о маме

О чем они говорят при встречах

Украинская известная художественная гимнастка Анна Ризатдинова поделилась, как проходят ее встречи с мамой, которая осталась жить во временно оккупированном Россией украинскому Крыму.

В интервью Главреду Анна отметила, что встречается с мамой приблизительно раз в год и эти дни для нее бесценны.

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"С мамой мы видимся очень редко - где-то раз в год. И тогда она встречается с внуком. Мы немного говорим о гимнастике, но в основном - о жизни, о чем-то девчачьем. На самом деле мне очень не хватало мамы как подруги во время спортивной карьеры. А сейчас мы можем просто поговорить о шопинге или каких-то легких темах - и это очень ценно для меня", - поделилась Ризатдинова.

Анна Ризатдинова с мамой / фото: скрін відео

Напомним, ранее Анна делилась, что на ее маму очень повлияла российская пропаганда и в их общении были проблемы.

Анна Ризатдинова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

"Я не думаю, что мама несет какую-то угрозу. Я же говорю, если даже политически немного смотреть – лучше она там будет возглавлять гимнастику", - признавалась Ризатдинова в одном из интервью.

Анна Ризатдинова / инфографика: Главред

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Кто такая Анна Ризатдинова? Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

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