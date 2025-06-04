Как пройдут похороны Кейт Миддлтон - к чему готовятся во дворцце

Вы узнаете:
- Как готовятся к возможной смерти Кейт Миддлтон
- Название операции
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в январе 2025 года сообщила, что находится в состоянии ремиссии после лечения от рака, но королевский дворец предпочитает заранее подготовить протокол по случаю ее смерти.
Как сообщаю СМИ, операция "Рединг-мост" ранее никогда не разглашалась.
Но в новой книге бельгийского журналиста и королевского обозревателя Бертрана Декерса "Кейт – день, когда..." впервые появились детали плана. Кстати, операцию назвали "Рединг", ведь это родной город принцессы.
"Сокращение операции ORB символическое – оно отсылает к королевскому шару с крестом, который традиционно держат монархи во время коронации, олицетворяя божественную власть над миром. По мнению обозревателя, этот выбор – не только жест уважения, но и "почти признание в любви" со стороны наследника британского трона", - сообщили СМИ.
Отметим, тайные протоколы в британской монархии – это уже традиция, например, план действий на случай смерти королевы Елизаветы разрабатывался десятилетиями.
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Кто такая Кейт Миддлтон?
Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.
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