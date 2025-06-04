Рабыня Изаура в Москве: актриса Луселия Сантус приехала в РФ

Неожиданный визит Сантус в страну-оккупанта неприятно удивил украинских поклонников.

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Луселия Сантус сейчас - Рабыня Изаура с сыном приехала в РФ / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/luceliasantosoficial

Вкратце:

Луселия Сантус с сыном приехала в рф

В публичном пространстве артистка не комментировала войну в Украине

В 2018 году артистка посещала нашу страну

Бразильская актриса Луселия Сантус стала известной благодаря главной роли в мелодраме "Рабыня Изаура". И сегодня артистка известна во всем мире.

На днях Сантус посетила страну-оккупанта. В ее блоге в Instagram появился снимок с геометкой "Москва".

видео дня

В кадре актриса позирует вместе со своим сыном Педро Нешлингом. На его странице появилось еще несколько снимков - еда в местном ресторане и плакат с георгиевской лентой, которая в Украине запрещена с 2017 года, так как стала символом российской агрессии.

Цель визита Сантус и Нешлинга в рф пока остается неизвестной. С февраля 2022 года актриса не делала публичных заявлений о войне в Украине.

Луселия Сантус сейчас - Рабыня Изаура с сыном приехала в РФ / instagram.com/luceliasantosoficial

Примечательно, что в 2018 году Луселия Сантус посетила Украину. Она совершила турне по украинским городам, Харькову, Днепру, Киеву, Ужгороду, Черновцам и Одессе, по приглашению ведущего, журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Визит "рабыни Изауры" стал частью презентации нового сезона проекта "Мир наизнанку", посвященного Бразилии.

Дмитрий Комаров и Луселия Сантус в 2018 году / instagram.com/komarovmir

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