Рабыня Изаура в Москве: актриса Луселия Сантус приехала в РФ

Вкратце:
- Луселия Сантус с сыном приехала в рф
- В публичном пространстве артистка не комментировала войну в Украине
- В 2018 году артистка посещала нашу страну
Бразильская актриса Луселия Сантус стала известной благодаря главной роли в мелодраме "Рабыня Изаура". И сегодня артистка известна во всем мире.
На днях Сантус посетила страну-оккупанта. В ее блоге в Instagram появился снимок с геометкой "Москва".
В кадре актриса позирует вместе со своим сыном Педро Нешлингом. На его странице появилось еще несколько снимков - еда в местном ресторане и плакат с георгиевской лентой, которая в Украине запрещена с 2017 года, так как стала символом российской агрессии.
Цель визита Сантус и Нешлинга в рф пока остается неизвестной. С февраля 2022 года актриса не делала публичных заявлений о войне в Украине.
Примечательно, что в 2018 году Луселия Сантус посетила Украину. Она совершила турне по украинским городам, Харькову, Днепру, Киеву, Ужгороду, Черновцам и Одессе, по приглашению ведущего, журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Визит "рабыни Изауры" стал частью презентации нового сезона проекта "Мир наизнанку", посвященного Бразилии.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинскую актрису Ирму Витовскую "похоронили" в Сети - звезда эмоционально отреагировала жесткий фейк о себе.
Также ведущая 1+1 Наталья Островская рассказала о страхе не иметь детей, как его преодолела, и почему скрывает мужа - отца своей единственной дочери Агаты.
Читайте также:
- Принц Гарри готовит новый удар по королю Чарльзу
- Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой
- "Становится ярче и лучше": Меган Маркл показала лицо дочери от принца Гарри
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред