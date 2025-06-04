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"Мобилизовали достаточно жестко": известный украинский певец попал в ВСУ

Виталий Кирсанов
4 июня 2025, 23:06
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По словам Ломакина, сейчас он постепенно адаптируется к новым обстоятельствам жизни.
Певец Никита Ломакин рассказал о жесткой мобилизации
Певец Никита Ломакин рассказал о жесткой мобилизации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikitalomakinofficial

Кратко:

  • Никита Ломакин после мобилизации разочарован в человечности
  • В новых условиях сложно найти философию и веру, считает певец

Украинский певец Никита Ломакин сообщил, что присоединился к рядам Сил обороны. Об этом он написал в Instagram.

Подробностей о месте и характере службы 27-летний артист не разглашает, однако утверждает, что мобилизация была для него непростой.

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"Меня мобилизовали достаточно жестко, как и многих мужчин нашей страны. С первого дня своей мобилизации я не имел ни сил, ни возможности всё рассказать, был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного. Теперь я наблюдаю изнутри, что война натворила в душах и мыслях людей", - написал он.

По словам Ломакина, сейчас он постепенно адаптируется к новым обстоятельствам жизни, иногда делится размышлениями и даже пишет песни в блокноте.

"В таких условиях сложно найти философию и веру или иметь хоть какую надежду. Но я держусь и не теряю уважения к человеческой душе, не перестаю думать. Мой мозг ищет объяснение, оправдание ситуации и стратегию выживания в существующих условиях. Я буду держаться и дальше, оставаясь прежде всего человеком. Хотя здесь почти все воспринимают это как слабость. Я знаю, что мою любовь к миру услышат только тогда, когда узнают, что я выдержал и при этом оставил свои чистые намерения к каждому ближнему", - написал он.

На опубликованном фото в Instagram Ломакин изображен в военной форме. В последний раз он публиковал пост в конце марта, после чего пропал из соцсетей.

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Кто такой Никита Ломакин

Певец Никита Ломакин родом из Симферополя. Родился 3 апреля 1998 года.

Участвовал в проектах "X-Фактор" и "Голос страны 11", благодаря которым начал свой музыкальный путь.

Первый альбом презентовал в феврале 2019 года. За несколько лет выпустил еще одну работу. Также имел дуэт с Тиной Кароль.

Среди известных песен - "Зеркала", "Сука", "Невірний", "Сніг", "Lava".

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