Непростой экзамен: Alyona Alyona раскрыла необычный факт о своем рождении

Кратко:
- Алена Алена рассказала, как ее мама сдавала экзамены, будучи на поздних сроках беременности
- С одного зачета ее пришлось отпустить в срочном порядке
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) на сцене уже 12 лет. Казалось, фанаты знают о жизни артистки все, ведь она привыкла быть с ними предельно откровенной. Однако Алене еще есть чем удивить аудиторию.
В Threads она прокомментировала пост преподавателя одного из одесских ВУЗов. Он выражал недоумение почему беременная студентка-магистр удивилась, когда он отказался ставить ей автоматом оценку за экзамен. Дескать сейчас все ее силы отнимает подготовка к рождению малыша, готовиться она не успевает, и остальные преподаватели, делая скидку на ее положение, ставили оценки просто так.
В комментариях мнения разделились: кто-то целиком и полностью поддерживает принципиального автора поста, кто-то упрекает его в бесчувственности, и встает на сторону будущей мамы. Там же отметилась и Alyona Alyona.
Звезда рассказала, что ее мама тоже сдавала экзамены, будучи беременной. И свой зачет автоматом получила. Правда, не потому, что просила об этом, а потому что Алена решила заявить о себе миру прямо во время экзамена. "Я у мамы начала проситься на свет прямо во время экзамена. То тут, извините, все же поставили автоматом оценку", - поделилась Савраненко.
Alyona Alyona очень близка со своей мамой, и всегда отзывается о ней с большим теплом. Время от времени артистка показывает ее в своих блогах, неизменно сопровождая фотографии теплыми рассказами и милыми ремарками.
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Кто такая Alyona Alyona?
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
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