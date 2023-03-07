Дженна Ортега пришла на красную дорожку в грязном платье

Звезда сериала "Уэнздей" сильно удивила поклонников неряшливым видом.

Дженна Ортега пришла на премьеру фильма "Крик 6" с пятном на платье / ua.depositphotos.com

Карьера 20-летней американской актрисы Дженны Ортеги стремительно развивается. Не последнюю роль в этом сыграло ее участие в суперпопулярном проекте "Уэнздей", где она сыграла главную героиню.

После окончания сериала она продолжила съемку в цикле фильмов ужасов "Крик" - на днях состоялась премьера уже второй ленты с участием Ортеги - "Крик 6". Молодая актриса, как часть основного актерского состава, появилась на презентации кино на красной дорожке в Нью-Йорке.

Правда, там Дженну ждал конфуз. Она обычно тщательно подбирает наряды для светских мероприятий, и уже входит в число новых икон стиля, и в этот раз не должно было быть промашки. Артистка надела мини-платье с глубоким вырезом, которое напоминало белоснежную рубашку, спущенную с плеч, и черный пиджак сверху. Первые фото уже появились на официальной странице серии фильмов "Крик" в Instagram.

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Стильную задумку испортила одна маленькая деталь - на светлой ткани одежды в области груди Ортеги красовалось ярко-синее чернильное пятно. В таком виде актриса позировала перед журналистами, ничуть не смущаясь легкой неряшливости, которую ей придавало грязное платье.

Дженна Ортега пришла на премьеру фильма "Крик 6" с пятном на платье / instagram.com/screammovies

Ранее звезда серии фильмов "Голодные игры" Джена Мэлоун призналась, что во время съемок пережила изнасилование, которое совершил ее коллега по съемочной площадке.

Также жена голливудского актера Мэтью МакКонахи поделилась травматичным опытом: она чуть не попала в авиакатастрофу - самолет, на борту которого она находилась, пролетел полтора километра в свободном падении.

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