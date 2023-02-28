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Дженна Ортега сверкнула плавными изгибами в кожаном корсете на красной дорожке

28 февраля 2023, 04:05
Звезда сериала Уэнздей умело сыграла на преимуществах своей молодости и привлекательной внешности.
Дженна Ортега
Дженна Ортега в платье с глубоким декольте посетила SAG Awards / instagram.com/jennaortega

Американская актриса Дженна Ортега стала всемирно известной благодаря главной роли в сериале Уэнздей, хотя и до истории взросления мрачного подростка из чудаковатой семейки Аддамс уже успела заработать популярность в амплуа "королевы крика".

Ортега активно посещает светские мероприятия и к своим 20 годам уже имеет одну номинацию на Золотой глобус. На днях она появилась на красной дорожке Премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards), и тут же приковала к себе внимание тысяч восторженных фанатов. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

Для публичного выхода актриса выбрала стильное платье от Versace и лаконичное украшение от Tiffany & Co. Удивительным образом в своем облике Ортега объединила амплуа кокетливой старлетки, и уверенной в себе и своей привлекательности дивы.

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Фигуру Дженна подчеркнула платьем из лакированной кожи без бретелей и фантазийным вырезом - акцент на декольте не придал всему образу актрисы вульгарности, а лишь подчеркнул ее привлекательность.

На контрасте с нарядом сыграл макияж в стиле "бэйби фэйс" - светлые тени, аккуратная стрелка и естественный блеск губ не дали тяжелому люксу платья "состарить" Ортегу.

Дженна Ортега
Дженна Ортега в платье с глубоким декольте посетила SAG Awards / instagram.com/jennaortega

Ранее украинская певица Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете - артистке очень к лицу стиль женщины-вамп, к которому она редко прибегает.

Также бесконечно длинными ногами, которые кокетливо выглядывают из-под пальто похвасталась актриса и секс-символ Италии Моника Беллуччи - для обложки известного глянца она снялась в наряде, который будоражит воображение.

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