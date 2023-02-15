"Не спала и рвала на себе волосы": звезда "Уэнздей" пожаловалась на жесткий график съемок

Дженна Ортега, исполнительница главной роли в сериале "Уэнздей", пожаловалась на утомительный съемочный процесс в Румынии.

Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега рассказала о жестких съемках / коллаж фото ua.depositphotos.com

Исполнительница главной роли в мегапопулярном сериале Netflix "Уэнздей" Дженна Ортега пожаловалась на то, что съемочный процесс в Румынии был очень утомительным. Об этом актриса рассказала в интервью порталу Insider.

"Мне нужно было прийти на два часа раньше, проработать 12 – 14 часов в день, затем уйти домой, включить Zoom и еще учиться", – говорит она.

Дело в том, что для роли Уэнздей Ортеге нужно было с нуля более-менее зрелищно играть на виолончели. На протяжении всего сериала она сыграла несколько мелодий, включая легендарные хиты Paint It Black группы The Rolling Stones и Don't Stop группы Fleetwood Mac.

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Актриса призналась, что самым сложным моментом для нее стало исполнение именно Paint It Black.

"Я не спала. Я рвала на себе волосы. Мой отец постоянно говорил, что я "истерически плачу"", – подытожила Ортега.

Напомним, ранее актриса Дженна Ортега посетила церемонию вручения премии Золотой глобус,

На красной дорожке девушка произвела настоящий фурор. На официальной странице Золотого глобуса в Instagram появились первые кадры с церемонии. На ней Ортега блистала в платье принцессы от Gucci и украшениях от Tiffany & Co.

Позднее артистка говорила журналистам - множество диалогов на экране так и не прозвучали, ведь у нее была свобода решать, стоит ли Уэнздей говорить какую-либо реплику.

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