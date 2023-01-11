Звезда Уэнздей Дженна Ортега засветила пресс в платье принцессы на Золотом глобусе

Американская актриса Дженна Ортега, которая получила колоссальную известность благодаря главной роли в сериале Уэнздей, посетила церемонию вручения премии Золотой глобус, которая состоялась в Калифорнии 10 января.
И хоть домой 20-летняя артистка отправилась без заветной статуэтки, на красной дорожке она произвела настоящий фурор.
На официальной странице Золотого глобуса в Instagram появились первые кадры с церемонии. На ней Ортега блистала в платье принцессы от Gucci и украшениях от Tiffany & Co.
Дженна изменила готическому очарованию образа Уэнздей Аддамс, и предстала перед коллегами и зрителями в женственной наряде в греческом стиле. Платье с драпировкой на прессе актрисы выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Ортега уступила победу в номинации на лучшую женскую роль в категории телесериалов, мюзиклов или комедий Куинте Брансон. Но на сцену она все же поднялась - актриса вручала награду победителю в номинации "Лучшая оригинальная песня".
Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.
Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.
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