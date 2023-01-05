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Бабушка, покорившая время: 73-летняя Вера Вонг похвасталась стройными ножками в купальнике

5 января 2023, 02:42
У бассейна модельер свадебных нарядов встретила утро 1 января.
Вера Вонг
Вера Вонг похвасталась идеальным телом в белоснежном купальнике у бассейна / instagram.com/verawang

Американская модельер китайского происхождения Вера Вонг прославилась своими восхитительными свадебными нарядами - про платье от Вонг в свой особенный день мечтает каждая модница.

Вера стала новатором в мире моды, при этом про свой внешний вид она не забывала никогда. Дизайнерка хоть и росла в достатке, но воспитывалась в строгости, поэтому любовь к труду у нее проявляется во всем. Даже в уходе за собой.

Сейчас Вере 73 года, она - мама двоих детей (обоих она родила после 40), но ее идеальной фигуре и подтянутому прессу завидуют даже молоденькие топ-модели. Кажется, что Вонг знает секрет вечной молодости, который позволяет ей сохранить свою естественную красоту.

И как бы СМИ и недоброжелатели не пытались скинуть модельера с ее пьедестала, Вонг держится за него цепко, и не упускает возможности похвастаться своей модельной фигурой.

К примеру на своей странице в Instagram она показала, как выглядела утром 1 января - Вонг в цельном белоснежном купальнике хвасталась ножками в пушистых ботинках у бассейна. При этом стоит заметить, что кожа у модельера в элегантном возрасте подтянута и по-прежнему сохраняет упругость.

Ранее испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус снялась с обнаженной грудью и в игривых трусиках для обложки популярного глянца.

Также полураздетая актриса Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате - рельефный пресс, крепкую грудь и сильные бедра она облачила в белье спортивного кроя.

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