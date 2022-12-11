Без косичек и мрачной формы: как Уэнздей Адамс выглядит в реальной жизни

Звезда сериала Уэнздей Дженна Ортега в свои 20 лет получила безумную популярность во всем мире. Количество подписчиков в инстаграме возросло до 26 миллионов.
В сериале Уэнздей (Wednesday) от Netflix она играет умную, саркастичную и зачастую бессердечную Уэнздей Аддамс.
Она расследует убийства и находит новых друзей и врагов в академии Невермор. Весь сериал наполнен невероятной атмосферой — мрачной, готической, потусторонней, но судя по публикациях Дженны в соцсетях, она не сильно похожа на свою героиню.
Вместо черных косичек - распущенные волосы, а вместо строгой черно-белой формы - откровенные платья. Так выглядит страничка Дженны в Instagram.
20-летнняя актриса с легкостью перевоплотилась в 16-летнего подростка, но в реальной жизни она выглядит далеко не ребенком.
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