Без косичек и мрачной формы: как Уэнздей Адамс выглядит в реальной жизни

Дженна Ортега с легкостью перевоплотилась в 16-летнего подростка, но в реальной жизни она выглядит далеко не ребенком.

Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

Звезда сериала Уэнздей Дженна Ортега в свои 20 лет получила безумную популярность во всем мире. Количество подписчиков в инстаграме возросло до 26 миллионов.

В сериале Уэнздей (Wednesday) от Netflix она играет умную, саркастичную и зачастую бессердечную Уэнздей Аддамс.

Она расследует убийства и находит новых друзей и врагов в академии Невермор. Весь сериал наполнен невероятной атмосферой — мрачной, готической, потусторонней, но судя по публикациях Дженны в соцсетях, она не сильно похожа на свою героиню.

Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

Вместо черных косичек - распущенные волосы, а вместо строгой черно-белой формы - откровенные платья. Так выглядит страничка Дженны в Instagram.

Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

20-летнняя актриса с легкостью перевоплотилась в 16-летнего подростка, но в реальной жизни она выглядит далеко не ребенком.

Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

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