Леди Гага натянула короткие шорты и повторила танец из сериала Уэнсдэй под свой хит "Bloody Mary"

Певица Леди Гага повторила тренд TikTok и станцевала танец Уэнсдэй из одноименного сериала под свой собственный хит "Bloody Mary".

Леди Гага / скриншот из видео

Легендарная американская поп-певица американского происхождения Леди Гага (настоящее имя –Стефани Джерманнотта) не утерпела и приняла участие во флешмобе "танец Уэнсдэй", который покорил весь мир после выхода в эфире сериала Wednesday от Netflix. Своим танцем Леди Гага поделилась на своей странице TikTok.

Чтобы преобразиться в облик Уенсдей Аддамс (ее в сериале сыграла актриса Дженна Ортега), певица надела черный костюм с мини-шортами и пиджаком, белую рубашку и чулки в сеточку. Кроме того, Леди Гага нанесла себе псевдоготический макияж и заплела косы –точно как у главной героини сериала.

Танец Уэнсдэй певица повторила под свой трек "Bloody Mary" (который сейчас взлетел на вершину популярности). Любопытно, что в сериале героиня Ортеги танцевала под другую песню — "Goo Goo Muck" панк- и рокабилли-группы The Cramps. Но флешмоб пошел в массы именно под вышеуказанный трек Леди Гаги.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз на самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

А позднее Делон даже взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Другие новости: