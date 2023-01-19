УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега взволновала новым образом

19 января 2023, 01:30
Актриса не устает удивлять поклонников разнообразными образами, которые не всегда сильно отличаются от образа ее героини.
Дженна Ортега
Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

Американская актриса Дженна Ортега, которая получила колоссальную известность благодаря главной роли в сериале Уэнздей, появилась на церемонии вручения "Золотой глобус" на прошлой неделе, где она была одета в эфирное платье от Gucci на красной дорожке.

Как пишет британский Vogue, ее последний модный выход состоялся на показе мужской одежды Saint Laurent осень-зима 2023 года в Париже во вторник. Ортега позировал перед гигантским золотым логотипом "YSL" в очень элегантном образе.

Вот уже несколько сезонов дизайнер Saint Laurent Энтони Ваккарелло возрождает платья с капюшоном из облегающих тканей длиной до пола. Его дизайн отдает дань уважения тем же самым платьям-капюше с капюшоном и драпировкой, которые сам Ив Сен-Лоран представил еще в середине 1980-х.

Посмотреть фото актрисы в модном образе можно тут.

Ортега сделала платье подходящим для современной звезды, выбрав полностью черный лук без рукавов с вырезом крест-накрест и открытой спиной, чтобы он выглядел сексуально и готовым к вечеринке. Две "стопки" золотых браслетов на ее запястьях также указывали на моду 80-х.

Напомним, ранее актриса Дженна Ортега посетила церемонию вручения премии Золотой глобус, которая состоялась в Калифорнии 10 января.

И хоть домой 20-летняя артистка отправилась без заветной статуэтки, на красной дорожке она произвела настоящий фурор.

На официальной странице Золотого глобуса в Instagram появились первые кадры с церемонии. На ней Ортега блистала в платье принцессы от Gucci и украшениях от Tiffany & Co.

Ранее актриса поделилась подробностями о съемках в сериале, и о том, как вживалась в свою героиню.

В частности артистка отмечает - множество диалогов на экране так и не прозвучали, ведь у нее была свобода решать, стоит ли Уэнздей говорить какую-либо реплику. Больше всего ей запомнилась та, от которой она отказалась в 4 эпизоде сериала - серии, с танцем Уэнздей, которая стала едва ли не более популярной, чем сам сериал. Об этом Ортега рассказала изданию Independent.

Вас также может заинтересовать:

Дженна Ортега
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:30

Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега взволновала новым образом

00:52

Все помещение было в огне, детей доставали через окна – мама спасенной девочки в БроварахВидео

00:51

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

00:38

Россия тайно перебрасывает в Беларусь своих солдат: журналисты узнали, как оккупанты это делаютВидео

18 января, среда
23:28

Шольц готов передать Украине танки Leopard 2, однако есть одно важное условие - СМИВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:10

Какие 3 цветка нужно поставить в квартире, чтобы весь негатив убрать и деньги привлечьВидео

22:35

США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине: без танков, но с БТР Stryker - СМИВидео

22:31

Вся покрыта пятнами: Долина на Мальдивах шокировала внешним видомВидео

22:10

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

Реклама
21:58

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивитВидео

21:26

"Уже не первый инцидент": авиаэксперт объяснил, из-за чего мог упасть вертолет в БроварахВидео

21:24

Катастрофа в Броварах: Россия распространяет дикие фейки про трагедиюВидео

21:21

"Мы поймем, выживет ли Украина": Дуда заявил, что вскоре наступит решающий момент в войнеВидео

21:01

Пошли в садик и не вернулись: катастрофа в Броварах забрала у мужчины сразу жену и дочьВидео

20:42

"Невозможно поверить": шокированная Тина Кароль показала совместное фото с МонастырскимВидео

20:37

"На завод пойдем работать": российская спортсменка устроила скандал из-за войны в УкраинеВидео

20:24

"ВСУ в 2 км от Кременной": 15 тысяч оккупантов могут попасть в окружение – СнегиревВидео

20:03

"Война замедлилась, РФ готовится к реваншу": Зеленский оценил ситуацию на фронтеВидео

20:02

В Украине ударит невероятная жара и налетит мощнейший ураган: синоптики назвали датуВидео

19:36

Знай наших: путинского лизоблюда Баскова прокляли Конотопские ведьмыВидео

Реклама
19:17

"Наступил переломный момент": Столтенберг призвал членов НАТО немедленно дать еще оружия УкраинеВидео

19:03

Зеленский назвал последствия трагедии в БроварахВидео

18:48

"Уверена на 90%": российский аналитик заявила, что авиакатастрофа в Броварах могла быть диверсиейВидео

18:39

Угроза наступления России в феврале-марте: Резников заявил, что нужно готовиться к любым сценариямВидео

18:37

На России готовятся к исключению из ООН и появлению "тюрко-бандеровцев"мнение

18:19

"Больно, но страха нет": под Бахмутом погибли двое бойцов, одному еще не было даже 19-ти лет

17:10

Медведев разразился абсурдом по "диалогу" с Украиной: мечтает о "сдаче" Киевом своих территорийВидео

17:07

Поисково-спасательные работы в Броварах завершили: данные о погибших резко изменилисьВидео

16:58

"Вы борщ": Катя Осадчая рассказала о первой серьезной проказе полуторагодовалого сына

16:27

Восточный гороскоп предсказывает неслыханное богатство 4 знакам: кто вскоре будет купаться в деньгахВидео

16:17

Огромная потеря для Украинымнение

15:53

Украину ждет победа с возвращением Крыма: историк назвал сроки полной капитуляции РоссииВидео

15:49

За день до гибели докладывал Зеленскому: появилось последнее фото с МонастырскимВидео

15:33

Клименко возглавил МВД вместо МонастырскогоВидео

15:29

Раскрасневшуюся Жизель Бюндхен застукали наедине с потенциальным любовником

15:28

Узнала о трагедии при людях: Елена Зеленская в Давосе разрыдалась из-за гибели МонастырскогоВидео

15:09

Ранена беременная женщина: мэр Броваров рассказал о состоянии пострадавших от падения вертолетаВидео

15:02

Летели в Харьков в срочном порядке: названы имена всех погибших пассажиров и пилотов в БроварахВидео

14:58

"Конца не вижу": генсек ООН удивил версией об окончании войны в УкраинеВидео

14:50

Украине могут отправить до 100 танков: у 12 стран есть Leopard, все ждут решения ГерманииВидео

Реклама
14:42

В Казахстане отменяют концерты якутской певицы, которая участвовала в Z-концерте

14:33

В Кирилловке взорвали оккупантов и коллаборантов: взрыв слышал весь поселокВидео

14:07

Российскому фигуристу Костомарову стало хужеВидео

13:55

Путин разразился порцией бреда и назвал Донбасс "историческими территориями" РоссииВидео

13:46

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в БроварахВидео

13:44

Говорят, что это работает: зачем люди кладут мыло под простынь

13:34

Катерина Кухар поделилась действенным способом справляться с тревогойВидео

13:30

Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секретВидео

13:26

Крушение вертолета в Броварах: "разбитая" София Ротару отреагировала на новость о трагедииВидео

13:20

"Как дальше жить, я не представляю себе": Лавров заговорил о завершении войны в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять