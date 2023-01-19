Горячая Уэнсдей: Дженна Ортега взволновала новым образом

Актриса не устает удивлять поклонников разнообразными образами, которые не всегда сильно отличаются от образа ее героини.

Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

Американская актриса Дженна Ортега, которая получила колоссальную известность благодаря главной роли в сериале Уэнздей, появилась на церемонии вручения "Золотой глобус" на прошлой неделе, где она была одета в эфирное платье от Gucci на красной дорожке.

Как пишет британский Vogue, ее последний модный выход состоялся на показе мужской одежды Saint Laurent осень-зима 2023 года в Париже во вторник. Ортега позировал перед гигантским золотым логотипом "YSL" в очень элегантном образе.

Вот уже несколько сезонов дизайнер Saint Laurent Энтони Ваккарелло возрождает платья с капюшоном из облегающих тканей длиной до пола. Его дизайн отдает дань уважения тем же самым платьям-капюше с капюшоном и драпировкой, которые сам Ив Сен-Лоран представил еще в середине 1980-х.

Посмотреть фото актрисы в модном образе можно тут.

Ортега сделала платье подходящим для современной звезды, выбрав полностью черный лук без рукавов с вырезом крест-накрест и открытой спиной, чтобы он выглядел сексуально и готовым к вечеринке. Две "стопки" золотых браслетов на ее запястьях также указывали на моду 80-х.

Напомним, ранее актриса Дженна Ортега посетила церемонию вручения премии Золотой глобус, которая состоялась в Калифорнии 10 января.

И хоть домой 20-летняя артистка отправилась без заветной статуэтки, на красной дорожке она произвела настоящий фурор.

На официальной странице Золотого глобуса в Instagram появились первые кадры с церемонии. На ней Ортега блистала в платье принцессы от Gucci и украшениях от Tiffany & Co.

Ранее актриса поделилась подробностями о съемках в сериале, и о том, как вживалась в свою героиню.

В частности артистка отмечает - множество диалогов на экране так и не прозвучали, ведь у нее была свобода решать, стоит ли Уэнздей говорить какую-либо реплику. Больше всего ей запомнилась та, от которой она отказалась в 4 эпизоде сериала - серии, с танцем Уэнздей, которая стала едва ли не более популярной, чем сам сериал. Об этом Ортега рассказала изданию Independent.

Вас также может заинтересовать: