Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете

Loboda примерила на себя сдержанный образ в стиле женщины-вамп.

Светлана Лобода в корсете похвасталась пышным бюстом / t.me/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода несколько дней назад похвасталась завершением работы над новым альбомом, который, впрочем, пока не готова показывать миру.

А пока артистка наслаждается отдыхом и балует поклонников новыми горячими снимками. На ее канале в Telegram появилось будоражащее воображение фото, над которым, впрочем, немного потрудились фильтры.

Так Лобода на сэлфи предстала перед фанатами в черном платье-корсете с глубоким вырезом, который кокетливо подчеркивает бюст певицы. Образ она дополнила крупным золотыми украшениями - серьгами и колье под шею в форме переплетающихся роз.

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Снимок, выполненный с нижнего ракурса, Лобода оставила без комментария. Хотя он и не требуется - артистка выглядит роскошно в сдержанном наряде, который умело расставил акценты на достоинствах ее привлекательной внешности.

Светлана Лобода в корсете похвасталась пышным бюстом / t.me/lobodaofficial

Ранее популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию откровенных снимков - на фото звезда появилась в корсете, который едва ли прикрывал ее шикарное декольте, и без нижнего белья.

Также британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз пощеголяла в свои 89-лет в шикарном лазурном бикини у бассейна в компании младшего нее на 32 года мужа.

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