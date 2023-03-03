Самолет падал полтора километра: жена голливудского актера показала жуткую турбулентность

Жена актера пережила страшные минуты, пребывая в самолете.

Мэтью Макконахи с семьей / Twitter

У жены голливудского актера Мэтью МакКонахи было настоящее приключение.

По информации Page Six, Камила Алвес МакКонахи находилась на рейсе Lufthansa, который был вынужден приземлиться в Вирджинии после того, как попал в сильную турбулентность, в результате чего рейс, направлявшийся в Германию, ненадолго падал в свободном падении.

Алвес МакКонахи опубликовала видео со своего места для своих 1 миллиона подписчиков в Instagram, демонстрируя хаос на борту самолета и делясь своим опытом после аварийной посадки.

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"Во время полета прошлой ночью самолет упал почти на полтора километра, 7 человек попали в больницу, все летало повсюду", — написала она в своем посте. "Уважать частную жизнь тех, кто меня окружает, это все, что я показываю, но самолет был хаосом, и турбулентность продолжается".

Один пассажир сообщил, что во время полета в самолет ударила молния.

"Люди, у которых не были пристегнуты ремни безопасности, пострадали в основном из-за того, что стали жертвами неожиданности. Без знака ремня безопасности, свет сильно ударил по самолету", — написала в Твиттере супруга пассажира.