УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Самолет падал полтора километра: жена голливудского актера показала жуткую турбулентность

3 марта 2023, 21:20
Жена актера пережила страшные минуты, пребывая в самолете.
Мэтью Макконахи с семьей
Мэтью Макконахи с семьей / Twitter

У жены голливудского актера Мэтью МакКонахи было настоящее приключение.

По информации Page Six, Камила Алвес МакКонахи находилась на рейсе Lufthansa, который был вынужден приземлиться в Вирджинии после того, как попал в сильную турбулентность, в результате чего рейс, направлявшийся в Германию, ненадолго падал в свободном падении.

Алвес МакКонахи опубликовала видео со своего места для своих 1 миллиона подписчиков в Instagram, демонстрируя хаос на борту самолета и делясь своим опытом после аварийной посадки.

видео дня

"Во время полета прошлой ночью самолет упал почти на полтора километра, 7 человек попали в больницу, все летало повсюду", — написала она в своем посте. "Уважать частную жизнь тех, кто меня окружает, это все, что я показываю, но самолет был хаосом, и турбулентность продолжается".

Один пассажир сообщил, что во время полета в самолет ударила молния.

"Люди, у которых не были пристегнуты ремни безопасности, пострадали в основном из-за того, что стали жертвами неожиданности. Без знака ремня безопасности, свет сильно ударил по самолету", — написала в Твиттере супруга пассажира.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:20

Среди бела дня, прямо на улице: украинская певица рассказала о пережитом насилии

21:20

Боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley: США объявили о мощной помощи ВСУ на 400 млн долларовВидео

21:20

Самолет падал полтора километра: жена голливудского актера показала жуткую турбулентность

21:07

Сергей Стерненко. На так называемой России наконец-то начинается гражданская войнаВидеоблоги

20:50

Для чего вешают лавровый лист над дверью: не все знают об этом секрете

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:33

Испортит весь праздник: Украину атакует мощная магнитная буря в мартеВидео

20:24

"Полная сатисфакция и наказание Путина": Данилов определил 4 ключевых пункта победы Украины в войнеВидео

20:22

Бахмут: миссия перевыполненамнение

20:19

Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощатьсяВидео

Реклама
20:03

"Когда будет жарко, РФ изменит цели для ударов": эксперт назвал объекты, которые атакуют оккупантыВидео

19:49

"Дикая и свободная": бывшая жена Виталия Кличко показала свои детские фото

19:05

В России прошел онлайн-референдум за независимость пяти регионов: результаты ошеломляютВидео

19:01

Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

18:51

"Есть большой дефицит": Зеленский сказал, какого оружия сейчас не хватает УкраинеВидео

18:46

Умер легендарный джазмен, который изменил облик современного джазаВидео

18:41

"Пусть порадуются": Пугачева отреагировала на слухи о своей болезниВидео

18:34

"Успел стать эскортником": холостяк топольский сделал неожиданное признание

18:16

"Достаточно понятная тактика": Подоляк объяснил, зачем РФ создает медийный шум вокруг БахмутаВидео

18:00

Зачем лить пиво в сковородку: хитрый трюк, который спасет кухонный инвентарь

17:54

Звезда "Голодных игр" призналась, что пережила изнасилование на съемках фильма

Реклама
17:45

Гороскоп на неделю 6-12 марта 2023: Рыбам – конфликты, Львам – море позитиваВидео

17:43

"Россия не начинала войну, а хочет закончить ее": Лаврова затравили в Индии и грубо ответилиВидео

17:38

В рясе предавал страну: в Сумской области поймали священника, который помогал убивать украинцевВидео

17:20

"Кадырова могли отравить": к нему срочно вызвали врача из ОАЭ – НевзлинВидео

17:19

Офицеры ВСУ вместе с генералами из США отработали сценарии контрнаступления – NYTВидео

17:00

Гороскоп на завтра 4 марта 2023: Рыбам – критика, Девам - неприятностиВидео

17:00

ВСУ освободят юг до мая, война за Крым и Донбасс продлится еще годы – генерал-майор СБУ ЯгунЭксклюзив

16:43

Весна отменяется: синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине на мартВидео

16:40

Какую стрижку сделать после 40 лет: 3 кокетливых варианта с эффектом минус 10 летФото

16:18

"Это будет очень жесткий период в РФ": в ОП сказали, что запустит в России "дворцовый переворот"Видео

16:18

Ярко горел и падал камнем: ВСУ приземлили российскую "сушку" вблизи ЕнакиевоВидео

16:17

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

16:15

Таролог спрогнозировала, чего украинцам на неделе ждать от оккупантов в плане ракетных удароваВидео

16:07

Еще не стала реликвией: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Охотники за древностями"

15:42

Favbet Foundation передал Нацгвардии еще два внедорожника

15:37

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

15:35

Представители игорной индустрии Украины говорят, что новое постановление Кабмина убьет легальный бизнес. О чем идет речь?

15:32

Лидер Massive Attack Роберт Дель Найа представил свою версию легендарного хита "Океана Эльзы"Видео

15:29

Человеку вредно, а растениям - лекарство: что будет, если поливать цветы пивомВидео

15:18

Астролог назвал самых больших лузеров марта 2023: кого ждут неудачи, преграды и трудности

Реклама
15:15

Простой психологический тест: любимый цвет расскажет все ваши тайныВидео

14:54

Как запечь свеклу в духовке, чтобы овощ был мягким и не потерял своей пользы: простые секретыВидео

14:35

И Молдове помочь, и мечту Путина разрушить: что Украина получит за освобождение ПриднестровьяВидео

14:33

Уплата штрафа или срок в тюрьме: юристы пояснили, какое наказание грозит за неявку по повесткеВидео

14:31

Гороскоп на март-2023 от Влада Росса для всех знаков: Рыб шарахнет Сатурн, а Льва ждет звездный часЭксклюзив

14:25

Взрывы и партизанские атаки в РФ: у Зеленского назвали причину

14:20

Мощные взрывы и столб дыма: в российском Краснодаре "хлопок" в районе летного училищаВидео

14:05

Какую капусту лучше брать для голубцов: получатся мягкими и сочнымиВидео

13:50

Впала в детство: Ани Лорак дала нелепый совет, как поднять себе настроение

13:47

Превратятся в отраву: почему категорически нельзя переваривать яйцаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять