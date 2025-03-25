Джастин Тимберлейк опозорил россиянку и ее нижнее белье во время концерта

Кратко:
- Что сделала россиянка на концерте звезды
- Как отреагировал Тимберлейк
Американский популярный певец Джастин Тимберлейк опозорил россиянку, которая швырнула свое нижнее белье, а именно лифчик, прямо на сцену.
Артист достойно отреагировал на недостойный поступок. Видео инцидента появилось на страницах социальной сети ТикТок.
Так, россиянка написала на лифчике слова: "Москва тебя любит". Когда 44-летний Тимберлейк увидел, что на сцену упал бюстгальтер, он подошел к нему, осторожно поднял и сказал: "Я просто положу его сюда. Это ваше? Хотите, чтобы я его вернул? Это для меня? Спасибо".
Он брезгливо держал нижнее белье россиянки одной рукой, а потом просто кинул его со сцены.
@abc.es ‼️ "Hace un poquito falta de mano dura" ? Juan Magán estaba dando un concierto en Murcia cuando le arrojaron un objeto. El artista, sin pensarlo dos veces, paro su concierto en seco y dio este contundente mensaje #juanmagan#abcnoticias#concierto#show#murcia#objeto#mensaje#music#news♬ sonido original - Tu periódico
Отметим, что недавний концерт артист отменил за несколько минут до выступления, так как сильно заболел и решил, что не сможет отыграть большой концерт на полную.
Но к счастью, артист восстановился и радует своих поклонников талантливым творчеством.
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Ранее Главред писал о том, что американский певец Джастин Тимберлейк был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии. Певец должен предстать перед судом для предъявления обвинения, сообщил представитель суда Саг-Харбора. Подробности ареста Тимберлейка стали известны не сразу.
Напомним, ранее принц Луи, который славится своей харизмой и непосредственным поведением, отличился на официально мероприятии собственным танцем. За новую выходку его даже отругала его сестра, принцесса Шарлотта.
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Кто такой Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк - американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми". По данным Википедии, Джастин Тимберлейк пришёл к славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync.
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