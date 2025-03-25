Джастин Тимберлейк опозорил россиянку и ее нижнее белье во время концерта

Популярный артист не оценил стараний россиянки и брезгливо откинул ее причиндалы.

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Тимберлейк на концерте опустил россиянку / Коллаж Главред, фото Instagram/https://www.instagram.com/justintimberlake

Кратко:

Что сделала россиянка на концерте звезды

Как отреагировал Тимберлейк

Американский популярный певец Джастин Тимберлейк опозорил россиянку, которая швырнула свое нижнее белье, а именно лифчик, прямо на сцену.

Артист достойно отреагировал на недостойный поступок. Видео инцидента появилось на страницах социальной сети ТикТок.

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Джастин Тимберлейк попал в конфуз из-за россиянки / Фото Instagram/justintimberlake

Так, россиянка написала на лифчике слова: "Москва тебя любит". Когда 44-летний Тимберлейк увидел, что на сцену упал бюстгальтер, он подошел к нему, осторожно поднял и сказал: "Я просто положу его сюда. Это ваше? Хотите, чтобы я его вернул? Это для меня? Спасибо".

Джастин Тимберлейк попал в конфуз из-за россиянки / Фото Instagram/justintimberlake

Он брезгливо держал нижнее белье россиянки одной рукой, а потом просто кинул его со сцены.

Отметим, что недавний концерт артист отменил за несколько минут до выступления, так как сильно заболел и решил, что не сможет отыграть большой концерт на полную.

Но к счастью, артист восстановился и радует своих поклонников талантливым творчеством.

Джастин Тимберлейк попал в конфуз из-за россиянки / Фото Instagram/justintimberlake

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Ранее Главред писал о том, что американский певец Джастин Тимберлейк был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии. Певец должен предстать перед судом для предъявления обвинения, сообщил представитель суда Саг-Харбора. Подробности ареста Тимберлейка стали известны не сразу.

Напомним, ранее принц Луи, который славится своей харизмой и непосредственным поведением, отличился на официально мероприятии собственным танцем. За новую выходку его даже отругала его сестра, принцесса Шарлотта.

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Кто такой Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк - американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми". По данным Википедии, Джастин Тимберлейк пришёл к славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync.

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