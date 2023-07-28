"Дяди в студии обсуждают, что я не на фронте": Jerry Heil обиделась на легендарного продюсера

Популярная украинская исполнительница Jerry Heil крайне обиделась на ведущего и продюсера телеканала "Исландия" из-за публичной критики.

https://stars.glavred.info/dyadi-v-studii-obsuzhdayut-chto-ya-ne-na-fronte-jerry-heil-obidelas-na-legendarnogo-prodyusera-10489051.html Ссылка скопирована

Jerry Heil крайне обиделась на критику от Владимира Петрова / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известная украинская поп-певица Jerry Heil (она же Яна Шемаева), которая сейчас учится в США в престижном вузе Беркли на кинокомпозиторском факультете, крайне обиделась на критику со стороны легендарного продюсера, политтехнолога и топ-менеджера телеканала "Исландия" Владимира Петрова. Отповедь ему певица выложила на своей Telegram-канал.

"Многие люди возвращаются. Jerry Heil, которая выехала в первые дни и потом рассказывала: "Пожалуйста, отпустите на Пасху." Она стояла посреди Лос-Анджелеса и лила слезы, что она очень хочет домой на Пасху, но не может, потому что она в Штатах", – сказал Петров.

Ведущий добавил, что артистка "уже появилась" на многочисленных украинских теле- и Интернет-шоу. И призвал оставлять под проектами, в которых снималась певица, критические комментарии.

видео дня

Певица обиделась и написала, что ее очень неприятно удивило ‒ почему два "взрослых дяди в студии обсуждают, что она не на фронте". И, мол, ей смешно смотреть на них (Петров вел эфир телеканала "Исландия" вместе с Тимуром Филоненко - Главред).

"Это просто смешно. Взрослые дяди в студии обсуждают, что я не на фронте, а в Штатах скучаю по государству. А за это стыдно должно быть? А ничего, что я получаю знания и постоянно возвращаюсь домой?" – риторически спросила Jerry Heil.

Напомним, ранее сообщалось о том, что позднее поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала Jerry Heil.

Позднее Jerry Heil выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду". Она спела о знаменитых украинских козаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Другие новости: