Как говорит поп-певица Jerry Heil , во время учебы в США она ходила на свидание с иностранцами, но ей такие встречи не понравились.

Jerry Heil ответила, готова ли принять участие в шоу "Холостячка" / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Известная украинская поп-певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) рассказала, что ее личная и сексуальная жизнь не изобилует событиями. И что она даже обдумывает идею принять участие в популярном реалити-шоу "Холостячка". Об этом девушка рассказала для проекта "Как ты?".

Исполнительница призналась, что действительно не прочь принять участие в проекте. Ее, в частности, заинтересовал последний сезон "Холостяка" (в котором принимал участие коммерсант из США Алекс Топольский).

"Я очень хотела действительно принять участие. Я последний сезон со всеми смотрю, мне интересно", – призналась певица.

Кроме того, говорит Яна, во время учебы в США она ходила на свидание с иностранцами, но ей не понравилось.

Интересного, что еще пару лет назад Jerry Heil не интересовалась реалити-шоу "Холостячка" и участием в нем.

"Это была бы первая девственница холостячка-сыроедка, которая молится перед едой и отказывается от свиданий, потому что у нее релизы. А представляете, если бы я в конце еще замуж вышла?" – говорила девушка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что позднее поп-певица Jerry Heil вместе с Лесей Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала Jerry Heil.

Позднее Jerry Heil выпустила новый трек с модной аранжировкой под названием "Козацькому роду". Она спела о знаменитых украинских казаках и отдельно упомянула главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Другие новости: