Двойная трагедия: в семье Мэрайи Кэрри случилось горе

У певицы в один день случилась большая трагедия.

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В семье у Мерайи Керри случилось горе / Коллаж Главред, фото Instagram/ mariahcarey

Мама популярной американской певицы Мэрайи Кэри Патриция и сестра Элисон умерли в один и тот же день на выходных.

Эту информацию подтверждает издание PEOPLE.

"Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою маму в прошлые выходные. К сожалению, в результате трагического поворота событий моя сестра умерла в тот же день", — сказала 55-летняя певица, обладательница премии "Грэмми", в эксклюзивном заявлении для PEOPLE.

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"Я чувствую себя благословенной, что смогла провести последнюю неделю с мамой перед ее смертью", — добавляет Мэрайя. "Я ценю любовь, поддержку и уважение к моей личной жизни в это трудное время".

Другие подробности, включая причины смерти Патрисии и Элисон, на данный момент неизвестны.

Кто такая Мэрайя Кэрри Мэрайя Кэрри стала первой певицей, чьи первые пять синглов попали на вершину Американского чарта США Billboard Hot 100. Мэрайя является одной из самых коммерчески успешных исполнительниц 1990-x и 2000-х. У Мэрайи Кэри двое детей от брака с Ником Кэнноном, двойня (сын и дочь) — Скотт Кэннон и Монро Кэннон.

Патрисия, которая ранее была замужем за Альфредом Роем Кэри, была оперной певицей и преподавателем вокала, окончившей Джульярдскую школу, до того, как у пары появились Элисон, Мэрайя и сын Морган. Родители позже развелись, когда певице было 3 года.

Отношения Мэрайи с матерью, от которой она унаследовала вокальные таланты, были сложными на протяжении всей ее жизни.

"Как и многие аспекты моей жизни, мое путешествие с мамой было полно противоречий и конкурирующих реальностей. Оно никогда не было только черно-белым — это была целая радуга эмоций", — написала она в своих мемуарах 2020 года "Значение Мэрайи Кэри".

"Наши отношения — это колючая веревка гордости, боли, стыда, благодарности, ревности, восхищения и разочарования", — продолжила Мэрайя в книге. "Сложная любовь связывает мое сердце с сердцем моей матери", - добавила она.

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