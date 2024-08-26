Уильям помог: онкобольная Кейт Миддлтон покинула королевскую резиденцию

Будущая королева окрепла настолько, чтобы предпринять вылазку из дома.

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Кейт Миддлтон новости - Кейт Миддлтон появилась на воскресной службе с членами БКС / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Принцесса Кэтрин Уэльская сейчас отдыхает в шотландском замке Балморал - излюбленной летней резиденции британской королевской семьи. Местный климат, очевидно, благотворно влияет на жену принца Уильяма - еще несколько месяцев назад она была вынуждена вести жизнь затворницы из-за онкологии, а сейчас даже позволяет себе выходы в свет.

Так в воскресенье, 25 августа, Кейт Миддлтон была замечена папарацци в автомобиле, который следовал из Балморала в церковь - принцесса достаточно окрепла, чтобы позволить себе выезд на воскресную службу.

Компанию Кэтрин составил ее муж (он был за рулем автомобиля), король Чарльз ІІІ, королева Камилла, принц Эдвард, его жена - герцогиня Эдинбургская Софи, и их сын. Как сообщает Daily Mail, принцесса Уэльская, вопреки болезни, выглядела превосходно и находилась в хорошем настроении.

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Для воскресной церковной службы Кейт Миддлтон выбрала любимую шляпку-федору с фазаньими перьями от Hicks & Brown (около 130 долларов) и светло-коричневое пальто в клетку. К слову, экономная принцесса уже примеряла аналогичный образ в 2023 году - также для похода в церковь.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кто такая Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Кейт Миддлтон - последние новости:

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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