УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Уильям помог: онкобольная Кейт Миддлтон покинула королевскую резиденцию

Анна Подгорная
26 августа 2024, 13:24обновлено 26 августа, 14:18
179
Будущая королева окрепла настолько, чтобы предпринять вылазку из дома.
Кейт Миддлтон, принцесса Кэтрин, принц Уильям
Кейт Миддлтон новости - Кейт Миддлтон появилась на воскресной службе с членами БКС / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Принцесса Кэтрин Уэльская сейчас отдыхает в шотландском замке Балморал - излюбленной летней резиденции британской королевской семьи. Местный климат, очевидно, благотворно влияет на жену принца Уильяма - еще несколько месяцев назад она была вынуждена вести жизнь затворницы из-за онкологии, а сейчас даже позволяет себе выходы в свет.

Так в воскресенье, 25 августа, Кейт Миддлтон была замечена папарацци в автомобиле, который следовал из Балморала в церковь - принцесса достаточно окрепла, чтобы позволить себе выезд на воскресную службу.

Компанию Кэтрин составил ее муж (он был за рулем автомобиля), король Чарльз ІІІ, королева Камилла, принц Эдвард, его жена - герцогиня Эдинбургская Софи, и их сын. Как сообщает Daily Mail, принцесса Уэльская, вопреки болезни, выглядела превосходно и находилась в хорошем настроении.

видео дня

Для воскресной церковной службы Кейт Миддлтон выбрала любимую шляпку-федору с фазаньими перьями от Hicks & Brown (около 130 долларов) и светло-коричневое пальто в клетку. К слову, экономная принцесса уже примеряла аналогичный образ в 2023 году - также для похода в церковь.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

инфографика Кейт Миддлтон
Кто такая Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Кейт Миддлтон - последние новости:

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украину раскалит до +36 градусов: синоптик указала на неожиданную деталь 27 августа

Украину раскалит до +36 градусов: синоптик указала на неожиданную деталь 27 августа

14:38 Синоптик
РФ ударила ракетами по дамбе Киевской ГЭС: в СНБО ответили, есть ли угроза прорыва

РФ ударила ракетами по дамбе Киевской ГЭС: в СНБО ответили, есть ли угроза прорыва

13:46 Украина
РФ получила разведданные: названы главные цели масштабного удара по Украине

РФ получила разведданные: названы главные цели масштабного удара по Украине

13:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накрывает новая магнитная буря: как долго продлится шторм 23317

Украину накрывает новая магнитная буря: как долго продлится шторм

Неприятный сигнал: какой должна быть разница между верхним и нижним давлением - точная цифра 9452

Неприятный сигнал: какой должна быть разница между верхним и нижним давлением - точная цифра

Под угрозой город-миллионник: РФ планировала новое наступление на Украину - Зеленский 4720

Под угрозой город-миллионник: РФ планировала новое наступление на Украину - Зеленский

Приметы, которые защитят от беды: что нельзя делать 26 августа 3339

Приметы, которые защитят от беды: что нельзя делать 26 августа

Последние новости

14:38

Украину раскалит до +36 градусов: синоптик указала на неожиданную деталь 27 августа

14:12

Шуба отдыхает: новый салат "Сельдь под белой периной"Видео

13:57

Уже переобулась: предательница Монтян разочаровалась в РоссииВидеоблоги

13:47

Почему сегодняшняя ракетная атака - не месть, а холодный расчетмнение

13:46

РФ ударила ракетами по дамбе Киевской ГЭС: в СНБО ответили, есть ли угроза прорыва

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:43

РФ получила разведданные: названы главные цели масштабного удара по Украине

13:24

Уильям помог: онкобольная Кейт Миддлтон покинула королевскую резиденцию

13:21

"Путин - больное существо" - Зеленский рассказал о деталях ракетного обстрелаВидео

13:16

Россия планирует обменять Курск на стратегический город в Украине - Forbes

Реклама
12:59

"Вышки Бойко" атаковали: в Черном море загорелись все буровые платформы

12:56

"Сбили около полутора десятка ракет": РФ атаковала Киев "Кинжалами" и дронами - КГВА

12:46

Десятки ракет и дронов: стали известны детали массированного удара РФ по Украине

12:46

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Весам - поездка, Скорпионам - зависть, Стрельцам - разочарование

12:17

Известный артист вскрыл правду о Софии Ротару - детали

12:12

Картошка не прорастет - что нужно положить к ней в погребВидео

12:10

РФ хочет деблокировать завод в Волчанске: в ВСУ раскрыли цели врага на Харьковщине

12:06

У Анджелина Джоли новый "краш": актриса влюбилась в голливудскую звезду - СМИ

11:58

"Направление угрожающее": в ГПСУ оценили угрозу со стороны Беларуси - что известно

11:44

Массированный удар РФ: во многих городах Украины отключения водоснабженияВидео

11:31

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Ракам - деньги, Львам - успех, Девам - помощьВидео

Реклама
11:21

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Быкам - страдания, Кроликам - неприятности

11:15

Гороскоп на завтра 27 августа: Рыбам - финансовые проблемы, Тельцам - сладкое вознаграждение

11:12

Под ударом 15 областей: Шмыгаль назвал последствия ракетного удара РФ 26 августа

11:08

Для чего огурцы перед нарезкой натирать солью - хитрость опытных поваров

10:47

Пропагандисты запаниковали: в США объяснили, как арест Дурова повлияет на армию РФ

10:45

Удар РФ ракетой по Краматорску: погиб работавший на Reuters британец Райан ЭвансФото

10:44

В результате атаки РФ в Луцке повреждена жилая многоэтажка: есть пострадавшийФото

10:30

Есть попадания и погибший: в ОВА раскрыли последствия атаки на ДнепропетровщинеФото

10:24

"Ситуация сложная": в Минэнерго рассказали об отключении света из-за ракетного удара

10:18

"Отомстил, а потом кайфуешь от этого": путинист Стас Михайлов отвел душу на Алле Пугачевой

09:38

Россияне продвинулись вблизи шести населенных пунктов на Донеччине: детали DeepState

09:32

Ошибаются многие: что жарить первым — лук или морковь

09:31

"Цвета нашего флага – желтый и голубой": предательница Оксана Марченко засветилась на видео

09:01

"Идет обстрел энергосистемы Украины": по всей стране экстренные отключения света - детали

08:50

Россияне атаковали промышленный объект на Полтавщине: пострадали люди

08:29

В Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода: что известно

08:18

Дроны атаковали аэродром Энгельс в РФ, на котором базируются бомбардировщики

08:16

Командование сопротивляется: в ISW сказали, откуда РФ перебросила войска на Курщину

08:11

Взрывы в Кривом Роге, Кропивницком, Харькове: первые подробности ракетного удара РФФото

08:08

"Как удержать": предательница Ани Лорак начала всех приглашать на свою свадьбу

Реклама
07:05

Только люди с "орлиным зрением" найдут газету: загадка, которую надо разгадать за 13 секунд

07:03

В РФ взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95, ракеты уже в Украине: что известно

06:36

Ночью Киев был атакован дронами: до 10 "Шахедов" сбиты на подступах к столице

06:06

О Дурове, телеграмме и торговле людьмимнение

04:00

Старые подушки можно "спасти": эксперт поделилась гениальным трюком

03:32

Гороскоп на сентябрь 2024: Влад Росс назвал главный ключ к успеху во всех делахВидео

02:30

"Угроза наступления из Беларуси": в СНБО объяснили, стоит ли ждать нападения

02:04

Украину накрывает новая магнитная буря: как долго продлится шторм

01:30

Лопес сделала первый шаг: стала известна причина развода певицы с Аффлеком

00:43

Как правильно подготовить кусты малины к зиме: на следующий год будет бешеный урожайВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять