'Думала, что не выживу': Мадонна находилась двое суток в коме

65-летняя Мадонна рассказала, как она провела два дня в коме после госпитализации.

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Мадонна провела 48 часов в коме / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / madonna

Американская поп-певица Мадонна призналась, что летом была на грани жизни и смерти. Она провела два дня в коме. Об этом Мадонна рассказала на концерте в Бруклине, передает CNN.

В конце июня знаменитость потеряла сознание и попала в больницу в тяжелом состоянии. История госпитализации Мадонны вызвала немало сплетен. Поклонники предполагали, что у артистки разнообразные диагнозы, от сепсиса через пластическую операцию до передозировки. По словам менеджера, звезде стало плохо из-за бактериальной инфекции.

Она призналась, что тогда потеряла сознание и почти примирилась с мыслью о неминуемой смерти. Ее ввели в искусственную кому на 48 часов. Певица вспомнила, что даже врачи давали неутешительные прогнозы.

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"Я думала, что не выживу, и мои врачи – тоже", - рассказала Мадонна.

Только с помощью людей, которые были рядом в критический момент, Мадонна пережила эту трагедию. Знаменитость поблагодарила тех, кто спас ей жизнь, особенно женщину, которая нашла ее без сознания и доставила в больницу.

"Есть одна очень важная женщина, которая привела меня в больницу. Я даже не помню этого. Я потеряла сознание на полу ванной комнаты, а проснулась в отделении реанимации. Она спасла мне жизнь", - сказала артистка.

Болезнь Мадонны

Напомним, в сервне Мадонна отложила свое турне после того, как она заболела и провела несколько дней в реанимации.

Позже СМИ сообщали, что инцидент с Мадонной не связан с бактериальной инфекцией. Когда певицу нашли без сознания, то применили препарат для избежания передозировки.

Также Мадонна впервые обратилась к поклонникам после тяжелой болезни. Певица показала свое состояние после реанимации и рассказала, как ее отсутствие повлияет на будущие гастроли.

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