Концентрированный эпатаж: Мадонна в корсете подзадорила фанов

Где бы не находилась Мадж, вокруг нее распространяются флюиды неуемной соблазнительности.

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Мадонна в корсете похвасталась концертными прелестями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Американская поп-икона Мадонна завершила европейскую часть своего всемирного тура и теперь готовится к выступлениям в США. В редкие часы отдыха от репетиций певица делится с поклонниками горячим контентом.

Так на ее странице в Instagram появился ролик, собранный из снимков из личной "фотопомойки" Мадж. Ожидаемо, эти кадры порой заставляют краснеть даже тех, кто не очень робок.

Среди разнообразных концертных костюмов и вечеринок особо выделяются фотографии, где Мадонна примеряет на себя роль соблазнительной и властной госпожи.

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В основном наряды Чикконе состояли из колготок в сетку, черных трусиков и корсета - идеальное напоминание, о том, что в свои 65 года артистка все еще способна волновать не только музыкальный интерес, но и буйные умы поклонников. В кадре Мадонна принимает провокационные позы - поднимает и расставляет ноги и призывно смотрит в камеру.

Смотрите новое эпатажное видео с Мадонной:

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