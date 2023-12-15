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Концентрированный эпатаж: Мадонна в корсете подзадорила фанов

Анна Подгорная
15 декабря 2023, 02:33
Где бы не находилась Мадж, вокруг нее распространяются флюиды неуемной соблазнительности.
Мадонна
Мадонна в корсете похвасталась концертными прелестями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Американская поп-икона Мадонна завершила европейскую часть своего всемирного тура и теперь готовится к выступлениям в США. В редкие часы отдыха от репетиций певица делится с поклонниками горячим контентом.

Так на ее странице в Instagram появился ролик, собранный из снимков из личной "фотопомойки" Мадж. Ожидаемо, эти кадры порой заставляют краснеть даже тех, кто не очень робок.

Среди разнообразных концертных костюмов и вечеринок особо выделяются фотографии, где Мадонна примеряет на себя роль соблазнительной и властной госпожи.

видео дня

В основном наряды Чикконе состояли из колготок в сетку, черных трусиков и корсета - идеальное напоминание, о том, что в свои 65 года артистка все еще способна волновать не только музыкальный интерес, но и буйные умы поклонников. В кадре Мадонна принимает провокационные позы - поднимает и расставляет ноги и призывно смотрит в камеру.

Смотрите новое эпатажное видео с Мадонной:

Ранее звездная украинская прыгунья Марина Бех-Романчук кокетливо обнажила рельефные формы и стальной пресс на пикантном сэлфи из туалетной комнаты.

Также 15-летняя красавица-дочь Евгения Кошевого похвасталась пирсингом в необычном месте. У Варвары уже есть прокол в носу, и к этому девушка добавила новое украшение.

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