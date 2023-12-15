Концентрированный эпатаж: Мадонна в корсете подзадорила фанов

Американская поп-икона Мадонна завершила европейскую часть своего всемирного тура и теперь готовится к выступлениям в США. В редкие часы отдыха от репетиций певица делится с поклонниками горячим контентом.
Так на ее странице в Instagram появился ролик, собранный из снимков из личной "фотопомойки" Мадж. Ожидаемо, эти кадры порой заставляют краснеть даже тех, кто не очень робок.
Среди разнообразных концертных костюмов и вечеринок особо выделяются фотографии, где Мадонна примеряет на себя роль соблазнительной и властной госпожи.
В основном наряды Чикконе состояли из колготок в сетку, черных трусиков и корсета - идеальное напоминание, о том, что в свои 65 года артистка все еще способна волновать не только музыкальный интерес, но и буйные умы поклонников. В кадре Мадонна принимает провокационные позы - поднимает и расставляет ноги и призывно смотрит в камеру.
Смотрите новое эпатажное видео с Мадонной:
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