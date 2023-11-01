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"Выглядит на сцене будто наложила в штаны": 50 Cent жестко раскритиковал Мадонну

Анна Подгорная
1 ноября 2023, 00:34
Фифти Сент сравнил Мадж с муравьем. Репер с богатым воображением не смог пройти мимо ее ягодиц.
Мадонна
50 Cent троллит Мадонну из-за вида ее ягодиц / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Поп-дива Мадонна и репер 50 Cent (настоящее имя - Кертис Джеймс Джексон III) конфликтуют еще с 2021 года: тогда Мадж опубликовала свои полуобнаженные снимки, а Фифти Сент стал высмеивать ее, называя "63-летней девственницей" (отсылка на песню Мадонны Like a Virgin, выпущенную в 80-ых - прим. редактора).

Тогда певица отметила что раньше репер набивался к ней в друзья, а теперь зарабатывает себе славу тем, что глумится над остальными. Артист позже принес Мадонне свои извинения, и размолвка казалась улаженной.

Однако Джексон, похоже, так не считает. Он - большой любитель читать светские хроники и давать свои ценные комментарии по этому поводу в социальных сетях. И Мадонна, которая уже почти 3 недели гастролирует с мировым турне, вновь стала его "жертвой".

видео дня

На своей странице в Instagram Фифти Сент опубликовал снимок певицы в серебристом кэтсьюте - одном из ее концертных нарядов, и сравнил ее с муравьем из-за пластики ягодиц, которая ему показалась очень смешной.

"Кто, блин, это сделал? Она же богатая, почему, черт возьми, она не исправит это? Мне срочно нужно имя этого доктора! Я имею ввиду... Черт возьми", - написал Джексон. Позже он удалил этот пост, но тот уже просочился в онлайн-медиа.

Фифти Сент троллит Мадонну
50 Cent троллит Мадонну из-за вида ее ягодиц / twitter.com/DailyLoud

Там репера стали осуждать за его злые шутки над Мадонной. Его этот факт разозлил, и он выпустил еще один пост в Instagram: "Окей, теперь TMZ будут делать вид, что не замечают, что она выглядит на сцене, будто наложила себе в штаны. Удивленно чешу затылок, когда вижу плохую пластику. Где, черт возьми, ее друзья, когда она в них так нуждается? Она богатая, она может это исправить! Исправь это!"

Пока Мадонна оставила этот выпад 50 Cent в свой адрес без внимания.

Фифти Сент троллит Мадонну
50 Cent троллит Мадонну из-за вида ее ягодиц / instagram.com/50cent

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Мадонна шоу-бизнес 50 Cent новости шоу бизнеса
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