"Выглядит на сцене будто наложила в штаны": 50 Cent жестко раскритиковал Мадонну

Поп-дива Мадонна и репер 50 Cent (настоящее имя - Кертис Джеймс Джексон III) конфликтуют еще с 2021 года: тогда Мадж опубликовала свои полуобнаженные снимки, а Фифти Сент стал высмеивать ее, называя "63-летней девственницей" (отсылка на песню Мадонны Like a Virgin, выпущенную в 80-ых - прим. редактора).
Тогда певица отметила что раньше репер набивался к ней в друзья, а теперь зарабатывает себе славу тем, что глумится над остальными. Артист позже принес Мадонне свои извинения, и размолвка казалась улаженной.
Однако Джексон, похоже, так не считает. Он - большой любитель читать светские хроники и давать свои ценные комментарии по этому поводу в социальных сетях. И Мадонна, которая уже почти 3 недели гастролирует с мировым турне, вновь стала его "жертвой".
На своей странице в Instagram Фифти Сент опубликовал снимок певицы в серебристом кэтсьюте - одном из ее концертных нарядов, и сравнил ее с муравьем из-за пластики ягодиц, которая ему показалась очень смешной.
"Кто, блин, это сделал? Она же богатая, почему, черт возьми, она не исправит это? Мне срочно нужно имя этого доктора! Я имею ввиду... Черт возьми", - написал Джексон. Позже он удалил этот пост, но тот уже просочился в онлайн-медиа.
Там репера стали осуждать за его злые шутки над Мадонной. Его этот факт разозлил, и он выпустил еще один пост в Instagram: "Окей, теперь TMZ будут делать вид, что не замечают, что она выглядит на сцене, будто наложила себе в штаны. Удивленно чешу затылок, когда вижу плохую пластику. Где, черт возьми, ее друзья, когда она в них так нуждается? Она богатая, она может это исправить! Исправь это!"
Пока Мадонна оставила этот выпад 50 Cent в свой адрес без внимания.
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