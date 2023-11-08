В постели с королевой эпатажа: Мадонна не смогла скрыть бюст под фатой

Мировое турне Мадонны проходит с оглушительным успехом. Вопреки насмешкам тех, кто и сейчас заявляет, что 65-летняя Мадж уже слишком стара для подобных мероприятий, певица дерзко показывает, кто является настоящей поп-иконой.
Номера поставлены, профессионально отработаны и отточены до идеала - все как любит артистка, а это значит, что у Мадонны теперь появилось время немного пошалить в своем фирменном стиле.
Так после концерта артистки в Барселоне, она устроила горячую фотосессию в гостиничном номере в образе развратной невесты. Снимки появились в ее блоге в Instagram.
На фото Мадж позировала топлес, в трусиках с завышенной талией, в колготках-сеточке и синих перчатках выше локтей. Голую грудь она пыталась (впрочем, не слишком старательно) прикрыть фатой из легкой прозрачной ткани и многочисленными ожерельями в тон всему наряду. На одном снимке певица встала на кровати на четвереньки, на другом - стоит на коленях, схватившись за голову.
Ранее украинская певица Alina Pash снялась топлес и предложила своим поклонникам альтернативный способ отпраздновать Хэллоуин - отказаться от конфет ради благого дела.
Также звездная украинская дзюдоистка и олимпийская чемпионка Дарья Белодед показала, как приручает "железного коня" в открытом платье с голыми плечами.
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