Дождались: принц Уильям высказался о состоянии Кейт Миддлтон

Принц Уильям дал редкий комментарий о состоянии здоровья онкобольной Кейт Миддлтон.

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Уильям рассказал, что они с Кейт Миддлтон со всем справляются / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уильям вернулся к своим королевским обязанностям после долгого перерыва в связи с диагнозом его жены принцессы Кейт Миддлтон – рак.

После операции у Кейт на брюшной полости, все семейные обязанности легли на плечи принца, но он все же решил совмещать семейные заботы и работу.

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Как сообщает издание Daily Mail, принц Уильям побывал в офисе компании Low Carbon Materials в Сихэме, графство Дарем, которая стала финалистом его премии Earthshot Prize 2022 года. Там принц, конечно же, пообщался с сотрудниками.

В первую очередь, у Уильяма спросили о жене и детях.

"Всё хорошо, спасибо. Мы со всем отлично справляемся", — бодро ответил Уильям.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон и принц Уильям - последние новости по теме

Отметим, появились слухи, что принц принц Уильям и Кейт Миддлтон предложили, чтобы герцог и герцогиня Сассекские приехали в Британию со своими детьми - Арчи и Лилибет., но те отказали.

А также источник одного из СМИ утверждает, что плановой операцией Кейт Миддлтон на брюшной полости было удаление матки. Скорее всего, по причине новообразований. А когда врачи сделали гистологию, был обнаружен рак толстой кишки.

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