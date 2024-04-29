Напугали до икоты: принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новое жутко фото

Празднование годовщины свадьбы обернулось для Уэльских новым скандалом.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон свадьба - принц и принцесса Уэльские показали новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

29 апреля 2011 года в Лондоне состоялась одна из самых ярких свадеб века - Кейт Миддлтон вышла замуж за наследника британского престола принца Уильяма. Сегодня принц и принцесса Уэльские отмечают кружевную свадьбу - 13 лет брака.

По традиции в официальном блоге Их Королевских Высочеств в Instagram появился семейный портрет пары. Впрочем, выбор этого года на фоне новостей про онкологию принцессы многим показался максимально неудачным.

В честь 13-ой годовщины был обнародован ранее неопубликованный свадебный портрет принца Уильяма и принцессы Кэтрин авторства фотографа Милли Пилкингтон. Фотография сделана в черно-белых тонах, что напугало общественность.

видео дня

Многим снимок показался траурным, и в комментариях едва ли не чаще поздравлений люди пишут, что их первой мыслью, глядя на это фото, стало, что в британской королевской семьей произошло нечто ужасное: "Почему черно-белое? Боже, я чуть в обморок не упала!", "Черно-белая фотография? Это меня пугает!", "У меня чуть не случился сердечный приступ из-за черно-белой фотографии...", "Я подумала, что они умерли" и т. д.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости:

Напомним, у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон обнаружили рак. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в видеообращении. Она раскрыла подробности лечения и попросила о приватности.

Также известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон - Пирс Морган считает, что принцесса Кэтрин переживает серьезный кризис из-за повышенного внимания общества к своему здоровью.

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