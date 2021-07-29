Dorofeeva выступит на уникальной сцене посреди Днепра

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

За очень короткое время Надя Дорофеева стала настоящей звездой и ворвалась в украинский шоу-бизнес со своим сольным проектом, показав всем, на что она способна. Дебютная композиция певицы gorit уже набрала более 55 млн просмотров на платформе YouTube и стала взрывным хитом этого лета. На очереди – громкая презентация нового альбома на инновационной сцене, которая установлена прямо посреди Днепра!

Чистый дофамин ждет вас на сольном концерте Dorofeeva на острове вечеринок Bakkara River Party 2021! Зрелищное шоу под открытым небом, непревзойденные эмоции, энергия, драйв, чувственность в каждой ноте… Этот вечер навсегда останется в вашей памяти!Читайте такжеПотап рассекретил планы на карьеру Нади Дорофеевой

"Ребята, 31 июля у меня снова концерт в Киеве! – обратилась к поклонникам Надя Дорофеева. – Но это будет не обычный концерт, а концерт, который будет происходить на плавающей сцене прямо посреди Днепра. Приходите! Будет круто!"

Концерт Dorofeeva состоится в новом БЕЗОПАСНОМ формате, аналогов которому не существует. Сцена будет расположена на воде – прямо посреди Днепра, а зрительские места – на балконах комфортабельных номеров отеля Bakkara. Представьте себе: вы с друзьями оторветесь на крутом концерте в личном зале с видом на пейзажи столицы! А для самых преданных фанатов open-air шоу – к продаже доступны билеты в фан-зону, расположенную на понтоне, прямо у сцены. И на сайте.

Надя Дорофеева концерт в Киеве / пресс-служба

Bakkara River Party 2021 – это формат, где сочетаются комфорт и шумные вечерки! Это новейший, БЕЗОПАСНЫЙ формат концертов с уникальной сценой посреди Днепра. Для реализации этих open-air были задействованы несколько десятков людей, привезены 40 тонн технического оборудования и самая большая баржа в Украине. Изюминкой вечеринок станут личные зрительные залы для гостей – все желающие смогут наслаждаться концертами любимых артистов с балконов комфортабельных номеров отеля Bakkara.

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Каждую субботу на сцене Bakkara River Party 2021 посреди Днепра будут выступать топовые украинские артисты и музыкальные группы. Среди них: Сергей Михайлюк и оркестр Ляпис-98, Мачете, Олег Кензов, Оля Полякова, Dorofeeva, Monatik, НеАнгелы, Тина Кароль и многие другие. Первым хедлайнером стал легендарный Гарик Кричевский.

Надя Дорофеева / Пресс-служба

Кроме выступлений любимых артистов, зрителям предлагают:

лучшие ведущие, аниматоры и DJ;

возможность провести банкет или собственный ивент во время концерта;

развлекательные программы для детей и их родителей;

специальные сюрпризы от партнеров проекта;

розыгрыши призов;

уникальные фотозоны, виды на исторический Киев, заходы солнца на Днепре з шампанским и музыкой.

По пятницам, гости Bakkara River Party смогут насладиться уникальным театрально-цирковым Dinner-Шоу Wish River. Авторы и режиссеры новой постановки, руководители Art Vision Production, звезды Cirque du Soleil Aurelia Cats и Viktor Kee реализовали амбициозные сверхзадачи в этом проекте. Это уникальный микс физического театра, высокого циркового искусства, перформанса от виртуозного музыканта Василия Попадюка и его группы PapaDuke, смелой хореографии, искрометной комедии и ошеломляющей магии в сопровождении футуристической графики, пиротехнических и световых спецэффектов. Профессиональные акробаты, эквилибристы, жонглеры и воздушные гимнасты увлекают зрителя в захватывающий мир иллюзий. Остаться равнодушным к этому шоу просто невозможно.