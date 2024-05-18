Дочери ее вдохновили: Наталья Могилевская обьявила о новом "ребенке"

Украинская певица Наталья Могилевская после того, как удочерила двух девочек, не перестает воплощать свои творческие идеи. Отметим, недавно артистка анонсировала выпуск своей новой книги.
Сегодня же на своей странице в соцсетях Могилевская рассказала, что готовит "новое дитя" - прекрасную композицию к юбилею Мирослава Вантуха.
"Рабочая суббота. Знаете почему? Еду на репетицию к замечательному Дмитрию Сарацкому. Мы готовим невероятно хорошую композицию к завтрашнему юбилею Мирослава Вантуха. Приходите, вы услышите что-то интересное и неожиданное", - написала певица.
На снимке артистка показалась в белых джинсах, голубой джинсовой рубашке, и солнцезащитных очках.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Певица отметила, что имеет личную гордость за награду.
А также Алла Пугачева не смогла промолчать о террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Могилевская в сети. Примадонна высказала свою поддержку.
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