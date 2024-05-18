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Дочери ее вдохновили: Наталья Могилевская обьявила о новом "ребенке"

Элина Чигис
18 мая 2024, 18:38
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Наталья Могилевская продолжает радовать поклонников своими творческими успехами и идеями.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская сделала новое заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская после того, как удочерила двух девочек, не перестает воплощать свои творческие идеи. Отметим, недавно артистка анонсировала выпуск своей новой книги.

Сегодня же на своей странице в соцсетях Могилевская рассказала, что готовит "новое дитя" - прекрасную композицию к юбилею Мирослава Вантуха.

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"Рабочая суббота. Знаете почему? Еду на репетицию к замечательному Дмитрию Сарацкому. Мы готовим невероятно хорошую композицию к завтрашнему юбилею Мирослава Вантуха. Приходите, вы услышите что-то интересное и неожиданное", - написала певица.

На снимке артистка показалась в белых джинсах, голубой джинсовой рубашке, и солнцезащитных очках.

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Певица отметила, что имеет личную гордость за награду.

А также Алла Пугачева не смогла промолчать о террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Могилевская в сети. Примадонна высказала свою поддержку.

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