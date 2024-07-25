Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, родила себе собственную копию.
Как пишут пропагандистские СМИ, дочь Волочковой Ариадна нашла себе нового бойфренда. РосСМИ отмечают, что теперь дочь скандальной балерины пойдет по стопам своей матери и будет менять мужчин, как перчатки.
О том, что дочь Волочковой в свои 18 лет завела себе нового бойфренда, сообщила ее мачеха и новая жена бывшего мужа Волочковой. По ее словам, девушка все рассказывает своим родителям, особенно отцу. Но они хотят быть в курсе всего.
Кто такая Анастасия Волочкова?
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Анастасия Волочкова - последние новости по теме
Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.
А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.
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