Молодая девушка встречается с новым мужчиной, как и ее мама.

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Волочкова может гордится своей дочкой / Коллаж Главред, Фото Экспресс газета

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, родила себе собственную копию.

Как пишут пропагандистские СМИ, дочь Волочковой Ариадна нашла себе нового бойфренда. РосСМИ отмечают, что теперь дочь скандальной балерины пойдет по стопам своей матери и будет менять мужчин, как перчатки.

О том, что дочь Волочковой в свои 18 лет завела себе нового бойфренда, сообщила ее мачеха и новая жена бывшего мужа Волочковой. По ее словам, девушка все рассказывает своим родителям, особенно отцу. Но они хотят быть в курсе всего.

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Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, недавно Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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