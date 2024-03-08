Дочь путинистки Егоровой расплакалась, рассказывая о родных в оккупации на Херсонщине

У украинской телеведущей и актрисы Стаси Ровинской есть родственники, которые живут во временно оккупированной Новой Каховке и ждут освобождения.

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Снежана Егорова и Стася Ровинская / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

У украинской телеведущей и актрисы Стаси Ровинской есть родственники, которые живут во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) и ждут от ВСУ освобождения. Об этом она рассказала в интервью Анне Олицкой на YouTube.

Причем беседы о таких родственниках вызывают у живущей в США Ровинской рыдания.

Примечательно, что и мать Ровинской – бывшая телеведущая и матерая путинистка Снежана Егорова – знает о тяжелом положении своих родственников, однако никак им не помогает.

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"Я очень хотела бы увидеться с родными. С папой, с бабушкой. Она уже старенькая, каждый раз звонит мне и плачет. Очень скучаем по родным. Кстати, что интересно, у меня большинство родных по маминой линии находятся в оккупации в Каховке", – сказала девушка со слезами на глазах.

Ведь именно в Новой Каховке родилась и сама Егорова.

"Это все очень сложно. Они в возрасте. С ними редко есть связь. Они не поддерживают российскую агрессию, никто не хочет быть Россией – это пропаганда. Это сестры моей бабушки, мои троюродные братья, сестры", – рассказала телеведущая.

Кто такая Снежана Егорова? Снежана Александровна Егорова - бывшая украинская телеведущая и актриса. Известна своими украинофобскими заявлениями о Революции Достоинства и об украинских борцах за независимость. Попала под санкции СНБО Украины в 2022 году, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее, Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

Потому она поделилась новостью о том, что ее пригласили сниматься в кино об Украине. "Вчера была моя первая работа в американском кино, главная роль, кино об Украине и еще с однокурсницей жизнь непредсказуема. Пожелайте двум мечтателям удачи", - писала Ровинская.

Кроме того, девушка не скрывает, что, когда она была маленькой, мама могла поднять на нее руку ‒ причем без веских на то причин.

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