Алла-Виктория Киркорова продолжает разочаровывать отца.

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Алла-Виктория Киркорова нарушает правила в школе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Дочь Филиппа Киркорова плохо себя ведет в Дубае

Алла-Виктория имеет сложный характер

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Алла-Виктория Киркорова сейчас находится в элитной школе в Дубае.

Как сообщают российские пропагандисты, девочка регулярно нарушает дисциплину в школе и приносит телефон на уроки.

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"В школе съемка запрещена. В уставе прописано, что ученики могут пользоваться гаджетами только после занятий и всего час. Об этом журналистам рассказывал Киркоров, сравнивая правила с кадетским училищем", - написали росСМИ.

Также недавно и сам Киркоров рассказывал, что постоянно получает жалобы на дочь от директора школы, обычно он рассказывает о плохом поведении Аллы-Виктории.

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Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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